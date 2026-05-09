狗B遭遺棄旺角後巷垃圾桶 眼流分泌物手腳抽搐 全身沾有潲水辣椒油
更新時間：16:20 2026-05-09 HKT
發佈時間：16:20 2026-05-09 HKT
發佈時間：16:20 2026-05-09 HKT
旺角發生虐畜案，一隻金毛尋回犬幼犬被人遺棄在後巷垃圾桶內，左眼流出分泌物，手腳不斷抽搐，全身更沾有潲水及辣椒油。有動物組織負責人痛斥棄狗者冷血「當隻狗垃圾咁丟」。
今日（9日）早上10時許，一名清潔工人於黑布街104號的後巷收集垃圾，其間發現一隻狗被人遺棄在垃圾桶內，被多袋垃圾覆蓋，身上沾有潲水及辣椒油。警員接報到場，發現該狗隻健康情況欠佳，懷疑曾被人不恰當對待，經初步調查，案件列殘酷對待動物，交由旺角警區刑事調查隊第四隊跟進，暫未有人被捕。
義工組織「浪浪協進會」負責人潘先生向傳媒表示，被遺棄的狗隻為金毛尋回犬，約2至3個月大，眼部有分泌物，手腳不斷抽搐，懷疑患有「狗瘟」，稍後會將狗狗帶到獸醫診所檢查。他怒斥遺棄動物的人不負責任，不應將幼犬掉入去垃圾桶棄置。
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