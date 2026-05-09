毒販租紅磡酒店房作毒品儲存倉 警檢冰毒值59萬拘3男女

販毒集團將毒品儲存於人口較密集市區，並租用酒店房作儲存倉，企圖掩人耳目。警方經深入調查後，昨（8日）採取行動，在紅磡搗破一個毒品儲存倉庫，拘捕一名本地男子及兩名本地女子，檢獲逾1公斤懷疑冰毒，市值超過59萬元。

東區警區反三合會行動組偵緝督察黃焯頎講述案情時表示，東區警區反三合會行動組探員，經過深入調查及情報分析，成功鎖定一個位於紅磡區內酒店房間的毒品儲存倉，懷疑向港島區供應毒品。

探員於昨（8日）上午採取行動，持搜令突擊搜查相關酒店房，並成功於房間內拘捕三名人士，在房間睡房內檢獲超過1公斤懷疑冰毒。除此之外，探員亦都檢獲一個電子磅、大量可再封膠袋、三張酒店房間門匙卡，以及五部手提電話。探員隨即以販運危險藥物罪名拘捕該一男兩女。

三名被捕男女分別姓甘、姓雷及姓陳，年齡介乎33至52歲，分別報稱為電工及無業，現正被警方扣留調查，而部分被捕人有三合會背景。

警方初步調查相信，有人受到販毒集團以金錢利誘，被招攬參與販毒活動，今次行動中，警方留意到販毒集團將毒品儲存於人口密度較高的市區，並透過租用酒店房間作為掩飾，提高警方的執法難度。

警方呼籲，市民切勿因一時貪念，輕信他人，以為可以賺取金錢，而參與販毒活動，因為販毒集團往往會以金錢利誘他人，作其運毒的工具人。一旦被捕，需要負上嚴重刑事責任，亦前途盡毀。

警方重申，販運危險藥物是非常嚴重罪行。根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可被判處終身監禁及罰款港幣五百萬元。