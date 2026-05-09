Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

毒販租紅磡酒店房作毒品儲存倉 警檢冰毒值59萬拘3男女

突發
更新時間：15:35 2026-05-09 HKT
發佈時間：15:35 2026-05-09 HKT

販毒集團將毒品儲存於人口較密集市區，並租用酒店房作儲存倉，企圖掩人耳目。警方經深入調查後，昨（8日）採取行動，在紅磡搗破一個毒品儲存倉庫，拘捕一名本地男子及兩名本地女子，檢獲逾1公斤懷疑冰毒，市值超過59萬元。

東區警區反三合會行動組偵緝督察黃焯頎講述案情時表示，東區警區反三合會行動組探員，經過深入調查及情報分析，成功鎖定一個位於紅磡區內酒店房間的毒品儲存倉，懷疑向港島區供應毒品。

探員於昨（8日）上午採取行動，持搜令突擊搜查相關酒店房，並成功於房間內拘捕三名人士，在房間睡房內檢獲超過1公斤懷疑冰毒。除此之外，探員亦都檢獲一個電子磅、大量可再封膠袋、三張酒店房間門匙卡，以及五部手提電話。探員隨即以販運危險藥物罪名拘捕該一男兩女。

三名被捕男女分別姓甘、姓雷及姓陳，年齡介乎33至52歲，分別報稱為電工及無業，現正被警方扣留調查，而部分被捕人有三合會背景。

警方初步調查相信，有人受到販毒集團以金錢利誘，被招攬參與販毒活動，今次行動中，警方留意到販毒集團將毒品儲存於人口密度較高的市區，並透過租用酒店房間作為掩飾，提高警方的執法難度。

警方呼籲，市民切勿因一時貪念，輕信他人，以為可以賺取金錢，而參與販毒活動，因為販毒集團往往會以金錢利誘他人，作其運毒的工具人。一旦被捕，需要負上嚴重刑事責任，亦前途盡毀。

警方重申，販運危險藥物是非常嚴重罪行。根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可被判處終身監禁及罰款港幣五百萬元。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
《流行都市》CP終公開關係？ 宋芝齡罕談安德尊：佢又叻又專業 親證大王擁過億身家
《流行都市》CP終公開關係？ 宋芝齡罕談安德尊：佢又叻又專業 親證大王擁過億身家
影視圈
7小時前
港女疑被鄰居篤灰公屋富戶！每晚返去陪嫲嫲食飯 被指「揸豪車出入」 網民︰為咗3K乜都做得出
港女疑被鄰居篤灰公屋富戶！每晚返去陪嫲嫲食飯 被指「揸豪車出入」 網民︰為咗3K乜都做得出
生活百科
2026-05-08 15:34 HKT
鄭欣宜跟靚仔醫生合照流出 神態羞怯身形再有變化 被讚一部位狀態A+感情狀況惹議
鄭欣宜跟靚仔醫生合照流出 神態羞怯身形再有變化 被讚一部位狀態A+感情狀況惹議
影視圈
22小時前
新婚夫婦搬新屋「開門見廁」 感情健康急轉差 3招可阻穢氣直沖｜金耀
新婚夫婦搬新屋「開門見廁」 感情健康急轉差 3招可阻穢氣直沖｜金耀
家居裝修
10小時前
民間智慧扣稅8大貼士！網民集恩廣益 供養兩老免稅額「價高者得」？ 照顧長者開支有得扣? 夫妻合併報稅不一定最著數？
民間智慧扣稅8大貼士！網民集思廣益 供養兩老免稅額「價高者得」？ 照顧長者有得扣? 夫妻合併報稅不一定最著數？
生活百科
8小時前
李泳豪反擊李泳漢錄音 忟憎阻父「幾十萬幾十萬咁畀」 護妻斥李泳漢：又唔解釋嗰200萬
01:42
李泳豪反擊李泳漢錄音 忟憎阻父「幾十萬幾十萬咁畀」 護妻斥李泳漢：又唔解釋嗰200萬
影視圈
5小時前
李泳漢揭李家鼎曾遭軟禁 公開錄音反擊弟弟「處心積慮」爭產 李泳豪親回為保鼎爺揭真相
01:42
李泳漢揭李家鼎曾遭軟禁 公開錄音反擊弟弟「處心積慮」爭產 李泳豪親回為保鼎爺揭真相
影視圈
14小時前
本港熱門頂級「黑卡」大比拼 滙豐首張Privé專供私銀客戶 AE黑卡首年入場費逾8萬
本港熱門頂級「黑卡」大比拼 滙豐首張Privé專供私銀客戶 AE黑卡首年入場費逾8萬 
投資理財
10小時前
九龍城拐嬰案│ 半歲女兒猝死 恐情夫責罵 「三奶」報假案被揭穿
九龍城拐嬰案│ 半歲女兒猝死 恐情夫責罵 「三奶」報假案被揭穿
突發
16小時前
自5月1日起，美軍C-17運輸機幾乎以每天一架的頻率飛抵北京，目前已達到7架。
中國觀察：七架運輸機赴京 特朗普何以勞師動眾？
即時中國
7小時前