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「好市民獎巡迴展覽」首站沙田新城市廣場 母親節加設「提子」現身快閃活動

突發
更新時間：14:05 2026-05-09 HKT
發佈時間：14:05 2026-05-09 HKT

警務處本年度將舉辦三場「好市民獎巡迴展覽」，持續宣揚好市民精神及攜手滅罪的正面訊息。首場展覽已於2026年5月5日在沙田新城市廣場第一期L1層羅馬圓型獻技場揭幕；適逢5月10日（星期日）母親節，大會特別於當日加設由警務處防騙吉祥物「提子」聯同「好市民聯盟」主持的快閃活動，與市民互動，送上節日驚喜。

市民透過觀看「好市民獎光影長廊」加深了解「好市民獎勵計劃」。
市民透過觀看「好市民獎光影長廊」加深了解「好市民獎勵計劃」。
市民駐足欣賞「好市民獎」特輯。
市民駐足欣賞「好市民獎」特輯。
市民踴躍參與展覽互動遊戲。
市民踴躍參與展覽互動遊戲。
快閃活動期間限定紀念品 — 一套四冊的「提子繪本」。
快閃活動期間限定紀念品 — 一套四冊的「提子繪本」。

今屆展覽以「好市民．一瞬間．凝力量」為主題，寓意每位市民在日常生活中關鍵的一瞬間伸出援手，便能凝聚成守護社區的強大力量，讓社會變得更溫暖、更安全、更幸福。

展覽現場設有特色打卡區、攤位遊戲及夾公仔機等互動環節。母親節當日（5月10日）中午12時30分至下午1時30分，「提子」更將現身會場進行快閃活動，與在場人士合照互動，傳遞「守護家人、齊心防騙」的重要訊息。在快閃活動期間，完成各項互動遊戲的參加者，更有機會獲贈最新推出一套四冊的「提子繪本」。

「好市民獎巡迴展覽」第一站現正於沙田新城市廣場第一期L1層羅馬圓型獻技場舉行，展期至5月11日，每日開放時間為中午12時至晚上8時。展覽免費入場，無需登記，歡迎全港市民攜同家人到場參與，認識好市民精神，贏取豐富紀念品，共度一個既溫馨又有意義的節日。

首站展覽過後，巡迴活動將繼續走進社區。第二站將於今年9月在旺角MOKO新世紀廣場舉行，第三站則於11月在觀塘apm登場，敬請市民密切留意。

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