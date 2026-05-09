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珍惜生命│大埔情困男子墮樓 昏迷送院亡

突發
更新時間：12:50 2026-05-09 HKT
發佈時間：12:50 2026-05-09 HKT

今(9日)早上7時44分，大埔創新路18號海日灣，保安報案指一名男子倒臥在上址對開，懷疑他從高處墮下。人員接報到場，事主昏迷被送往雅麗氏何妙齡那打素醫院治理，其後被證實死亡。人員經初步調查，相信姓任（51歲）男子由天台墮下。警方於現場檢獲遺書。死因有待驗屍後確定。據了解，事主受感情困擾。

防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

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