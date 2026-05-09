葵涌7旬保安遭倒車撞爆頭 妻悲嘆「佢好人又顧家 同事都唔捨得佢」兒子誓追究

葵涌一工廠大廈地下卸貨區，昨（8日）發生奪命工業意外。73歲李男保安員蹲下查看排水渠的施工狀況期間，被一部5.5噸貨車倒車撞爆頭身亡。李男本來已退休，但因「唔鍾意停落嚟」游手好閒，即使退休後患上鼻咽癌，康復後仍選擇重返保安工作，一生勞累，妻子亦悲嘆「佢個人好好，又顧家，同事都唔捨得佢！」

李男與妻及兒子同住青衣區，女兒已婚搬出，李妻指丈夫2018年患上鼻咽癌，接受化療近一年，康復後仍要覆診，由於性格「唔想停落嚟」，於是再找保安工作，已在任職的公司工作三年多。李妻訴說亡夫「為人好好，顧家，雖然退咗休，但諗住有最低工資，過吓日辰，佢有畀家用，同事都唔捨徥佢，依家工作大廈的樓上住戶，都對佢好好，成日畀生果佢食。」

李男可說家庭經濟支柱，李妻兩年前不幸患癌，進行化療電療，原本做廚師的兒子，因要陪伴母親去醫院進行療程一度辭去工作，近數月又失業，所以家庭開支落在李男身上，如今卻一場意外奪走李的生命，禍不單行。

李的兒子指父親任職的公司未有接觸過他們，但他坦言一定追究責任，「等警方處理好再追究，依家只知拘捕咗司機。至於爸爸為何去整排水渠，仍有待調查。」李妻又指被捕的司機是丈夫工作期間認識的。

事件發生於昨午金葵工業大廈地下停車場的落貨區。案發前李男正於卸貨區盡頭的轉彎位查看排水渠的施工狀況，當時貨車司機以緩慢車速倒後貨車，期間貨車的車尾撞到及輾過李男，當場頭爆身亡。警方經初步調查，貨車於倒車時沒有倒車警號，38歲姓鄭貨車司機以「危險駕駛導致他人死亡」被捕。