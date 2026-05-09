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深水埗街頭混戰 黑衣男對陣兩父子打到爛衫跌金鏈 三人同被捕兩人送院

突發
更新時間：08:11 2026-05-09 HKT
發佈時間：08:11 2026-05-09 HKT

深水埗街頭發生激烈鬥毆事件。網上流傳一段影片，顯示在桂林街133至135號一間便利店外的行人路上，一名戴鴨舌帽的黑衣南亞裔男子，與分別赤膊及穿灰衣的兩父子混戰。雙方拳來腳往，場面極度混亂。

混戰打到飛鞋跌鏈 途人勸阻

片段中，該名身穿黑衣黑褲、戴黑帽的非華裔男子身材高大，與一名赤膊赤腳的男子在大街上搏鬥。黑衣男攻勢猛烈，更打到其中一隻拖鞋飛脫；半裸男雖一度脫下上衣當作武器揮舞，但仍似處於下風。

隨後，一名穿淺灰色上衣的男子加入戰團，與半裸男聯手夾擊黑衣男。灰衣男一度死命扯住黑衣男的衣領，雙方拉扯扭作一團。混亂間，有人身上的金鏈斷裂跌落地上，由旁人拾起並交還予半裸男。多名途人見狀上前喝止並嘗試分開雙方，惟雙方分開後仍互相指罵，現場引來大批市民圍觀。

疑因態度問題動武 有人不滿對方「手指指」

警員接報趕抵現場，當場截獲三名涉案男子。警方表示，事件發生於昨日（8日）傍晚6時10分。初步調查顯示，一名61歲男子與一名34歲男子先因口角發生爭執，隨後另一名38歲男子加入，三人隨即爆發肢體衝突。

警方到場後，以涉嫌「在公眾地方打鬥」罪名拘捕該三名男子，案件交由深水埗警區刑事調查隊第七隊跟進。

據了解，涉案的61歲及38歲男子為父子關係，均為尼泊爾籍並持有香港身份證；而被捕的34歲非華裔男子則持「行街紙」留港。消息指，事件起因疑與有人不滿對方「手指指」、態度囂張有關。

意外中，61歲男子頭部及腳部受傷，34歲男子則胸部及腳部受傷，兩人清醒由救護車送往明愛醫院治理；至於38歲男子則無受傷，直接被帶署調查。

 

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