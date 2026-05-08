Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天文台深夜一度發黃雨信號 指葵青區雨勢特大或嚴重水浸 今日氣溫徘徊24度左右

突發
更新時間：07:28 2026-05-09 HKT
發佈時間：23:53 2026-05-08 HKT

天文台於今日（8日）晚上11時35分發出特別天氣提示，指驟雨正影響珠江口一帶，預料在未來兩三小時內，本港部分地區的雨勢會較大，呼籲市民密切留意天氣的最新變化。至周六（9日）凌晨0時26分，天文台發出黃色暴雨警告信號，指香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

0時13分，天文台表示，預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。

0時35分，天文台發出局部地區大雨提示，指葵青區的雨勢特別大，有可能出現嚴重水浸。可能受影響之市民，應採取適當的預防措施，以防止水浸可能引致的損失。上述區域已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨。

凌晨4時10分，天文台取消黃色暴雨警告信號。

天文台表示，在晚上十一時，熱帶風暴黑格比集結在雅蒲島之東南偏南約70公里，預料向西北偏西移動，時速約15公里，橫過西北太平洋。

周六(9日早上7時15分，天文台更新資訊表示，一股清勁至強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸。同時，一道雲雨帶正覆蓋該區。本港今早天氣稍涼，多處地區氣溫較昨日低一至兩度。 在上午八時，熱帶風暴黑格比集結在雅蒲島之西南偏西約150公里，預料向西北偏西移動，時速約15公里，橫過西北太平洋。

本港地區今日天氣預測 多雲，有幾陣驟雨。日間氣溫徘徊在24度左右。吹和緩至清勁東風，初時離岸及高地間中吹強風。

展望周日仍然稍涼。隨後兩三日短暫時間有陽光，日間炎熱。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
鄭欣宜跟靚仔醫生合照流出 神態羞怯身形再有變化 被讚一部位狀態A+感情狀況惹議
鄭欣宜跟靚仔醫生合照流出 神態羞怯身形再有變化 被讚一部位狀態A+感情狀況惹議
影視圈
14小時前
李泳豪母親節未能拜祭亡母  冇被通知施明墓地地址：鬧都冇用  讚鼎爺經濟封鎖哥哥｜獨家
02:52
李泳豪母親節未能拜祭亡母  冇被通知施明墓地地址：鬧都冇用  讚鼎爺經濟封鎖哥哥｜獨家
影視圈
13小時前
「視帝」陳山聰親揭TVB年報排位「失蹤」原因 陳展鵬唔准女兒入行：連數字都未識。
12:07
「視帝」陳山聰親揭TVB年報排位「失蹤」原因 陳展鵬唔准女兒入行：連數字都未識
影視圈
10小時前
李泳漢揭李家鼎曾遭軟禁 公開錄音反擊弟弟「處心積慮」爭產 李泳豪親回為保鼎爺揭真相
李泳漢揭李家鼎曾遭軟禁 公開錄音反擊弟弟「處心積慮」爭產 李泳豪親回為保鼎爺揭真相
影視圈
7小時前
「遺產界KOL」梅啟明終有接班人 李泳漢「高中冇畢業」理直氣壯搲家用 網民驚呼一百個勁
「遺產界KOL」梅啟明終有接班人 李泳漢「高中冇畢業」理直氣壯搲家用 網民驚呼一百個勁
影視圈
14小時前
孝順仔為媽媽造安樂窩 改善全屋潮濕問題 巧用一招增室內收納
孝順仔為媽媽造安樂窩 改善全屋潮濕問題 巧用一招增室內收納
家居裝修
2026-05-08 06:00 HKT
港女疑被鄰居篤灰公屋富戶！每晚返去陪嫲嫲食飯 被指「揸豪車出入」 網民︰為咗3K乜都做得出
港女疑被鄰居篤灰公屋富戶！每晚返去陪嫲嫲食飯 被指「揸豪車出入」 網民︰為咗3K乜都做得出
生活百科
17小時前
九龍城拐嬰案│ 半歲女兒猝死 恐情夫責罵 「三奶」報假案被揭穿
九龍城拐嬰案│ 半歲女兒猝死 恐情夫責罵 「三奶」報假案被揭穿
突發
9小時前
長者專享八達通全新「樂賞會」！用樂悠咭日日拍咭即賺$2 百佳/屈臣氏/豐澤 1招入會再送贈品
長者專享八達通全新「樂賞會」！用樂悠咭日日拍咭即賺$2 百佳/屈臣氏/豐澤 1招入會再送贈品
時尚購物
17小時前
名人家族爆爭產 手持樓契可放售或加按套現？專家拆解遺產物業買賣迷思
名人家族爆爭產 手持樓契可放售或加按套現？專家拆解遺產物業買賣迷思
樓市動向
15小時前