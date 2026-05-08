天文台深夜一度發黃色暴雨警告信號 指葵青區雨勢特大或嚴重水浸

天文台於今日（8日）晚上11時35分發出特別天氣提示，指驟雨正影響珠江口一帶，預料在未來兩三小時內，本港部分地區的雨勢會較大，呼籲市民密切留意天氣的最新變化。至周六（9日）凌晨0時26分，天文台發出黃色暴雨警告信號，指香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

0時13分，天文台表示，預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。

0時35分，天文台發出局部地區大雨提示，指葵青區的雨勢特別大，有可能出現嚴重水浸。可能受影響之市民，應採取適當的預防措施，以防止水浸可能引致的損失。上述區域已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨。

凌晨4時10分，天文台取消黃色暴雨警告信號。

天文台在周六凌晨0時15分的本港雨量表顯示，葵青區的雨勢特別大。

天文台表示，在晚上十一時，熱帶風暴黑格比集結在雅蒲島之東南偏南約70公里，預料向西北偏西移動，時速約15公里，橫過西北太平洋。

本港地區周六(9日）大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，早上部分地區雨勢較大，天氣稍涼。氣溫介乎23至27度。吹和緩至清勁東風，初時離岸及高地間中吹強風。

展望星期日早上仍然稍涼。隨後兩三日短暫時間有陽光，日間炎熱。