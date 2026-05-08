南區私煙快艇遇查急棄貨 水警海關截獲拘55歲男

水警小艇分區及海關人員今日（5月8日）上午在港島大潭對開水域反走私巡邏時，發現3艘沒有亮起航行燈的快艇。當人員示意停船接受調查時，該3艘快艇未有理會，並隨即高速逃去，其中兩艘向香港東南面水域方向逃去無蹤，另一艘向聖士提反灣方向逃走。在追截期間，船上疑犯將貨物拋入海中。水警最終於聖士提反灣成功截獲該艘快艇，拘捕一名55歲男子，並於附近海面撈回58箱懷疑私煙。

行動中檢獲貨物市值約260萬元，涉及應課稅值約190萬元。人員亦扣查有關涉案快艇。上述案件正由海關人員繼續跟進調查。

警方重申，買賣私煙屬違法行為。根據《2025年控煙法例(修訂)條例》，涉及未完稅煙草相關罪行最高罰款100 萬元及監禁2年，提高至罰款200萬元及監禁7 年。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。