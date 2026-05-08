海關連破兩案檢830萬元毒品 屯門夫妻經營毒倉被捕 19歲飛機豬衝關落網  

香港海關昨日（5月7日）接連在屯門及機場偵破兩宗販毒案，先後拘捕3人。其中在屯門，關員搗破一個由無業夫妻檔經營的私人屋苑毒品倉，檢獲約110萬元毒品；而在機場，海關截查一名由倫敦抵港的19歲、任職「Freelance」（自由工作者）的外籍男子，在其行李箱內發現毫無掩飾的720萬元氯胺酮。

第一宗案件方面，海關毒品調查科毒品調查第三組調查主任梁錦榮表示，香港海關毒品調查科昨日上午，於屯門碼頭一帶緝毒，其間於區內一私人屋苑截查兩名均為29歲的本地男女，並在他們的私家車內發現約5克懷疑霹靂可卡因。 隨即他們拘捕。

其後，關員押解兩男女到附近單位搜查，再發現約1公斤懷疑霹靂可卡因、30克懷疑冰毒及一批包裝工具。兩男女為夫妻，報稱無業，租用涉案單位約一年，相信受販毒集團招攬，利用單位儲存、包裝及分銷毒品。涉案毒品總值約110萬元，估計供應新界區用家。

第二宗案件同為昨日偵破，海關毒品調查科機場調查課調查主任梁暉誠表示，海關機場科人員根據風險管理及情報分析，在香港國際機場截查一名由英國倫敦經卡塔爾多哈抵港的外籍男子。關員檢查其寄艙行李期間，發現9包共約18公斤的懷疑氯胺酮，市值約港幣720萬元，另外其行李亦藏有一支電子煙。

關員隨即以涉嫌販運危險藥物罪名拘捕該名19歲、報稱為自由工作者的男子。海關提到，毒販直接將氯胺酮毒品放入行李箱，純粹只用普通衣物覆蓋，不作其他掩飾。海關一如以往，透過風險管理及使用先進的設備，成功阻止毒品流入本港。

兩宗案件仍在調查中，海關強調會留意販毒趨勢，全方位打擊販毒活動，呼籲市民切勿以身試法。如市民有任何關於罪案舉報，可以透過24小時熱線182 8080、專用電郵[email protected]，或者網上表格舉報懷疑販毒活動。