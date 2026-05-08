港人暮年情侶到澳門販毒 兼酒店開房吸毒 職員見疑揭發

昨日（5月7日）下午約4時，澳門司警接獲新口岸區一酒店職員通報，稱發現一對男女在酒店形跡可疑。司警到場調查並截獲兩人，在男子身上檢獲3包懷疑可卡因，以及懷疑涉及毒品交易的現金8.3萬港元。隨後司警將搜查二人入住房間，再檢獲3包懷疑可卡因，以及一批懷疑吸毒工具，包括玻璃器皿、玻璃管及打火機等。涉案可卡因共重約34克，市值約6.8萬元

經調查，涉案男女均為香港人，其中男子68歲姓李，報稱清潔工；女子59歲姓魯，報稱無業。兩人為情侶關係，有吸毒習慣，事發當日上午經港珠澳大橋口岸入境澳門，入住酒店後曾在房間吸毒，驗尿結果亦對毒品呈陽性。涉案人於最近2至3個月亦曾入境澳門懷疑販毒，澳門司警正追查毒品來源及銷售去向作進一步調查。