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長沙灣青年IG疑曬大麻毒品 兼狂飆電動電單車 遇查襲警被制服

突發
更新時間：20:13 2026-05-08 HKT
發佈時間：17:54 2026-05-08 HKT

長沙灣海麗邨海暉樓對開，今日（5月8日）下午3時許，一名20多歲男子正在駕駛電動無牌電單車，被警員截查。其間涉案男子試圖反抗逃走，被警員制服拘捕，事件中有兩名便裝警員四肢受輕傷。

據悉，事件源於西九龍總區交通部執行及管制組特遣隊收到情報，有人於其Instagram發布自己駕駛電動單車及懷疑吸食大麻的影片，遂部署拘捕行動。事後，警方在男子身上搜出少量毒品，並將其電單車檢走。其後，男子被押返海暉樓寓所蒐證，警方再於單位發現一批大麻及磅重工具。目前案件由深水埗警區刑事調查隊第七隊跟進。

消息指，涉事男子Instagram社交平台有約1700名追隨者，他經常在平台上載自己駕駛電動電單車及風火輪，於馬路飛馳的影片，可謂險象環生。另外，涉案男子今日較早時更在限時動態上載自己吸食手捲煙的影片，未知是否涉及毒品。 

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