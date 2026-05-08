長沙灣19歲女仰藥企圖輕生 獲朋友揭發送院搶救

長沙灣東沙島街167B號一單位，今日（5月8日）一名19歲女子懷疑在上址服藥後暈倒，其朋友下午1時許發現後大驚報案。救援人員接報趕至時，女子昏迷倒卧上址一洗手間，旁邊有懷疑藥物包裝，救護員隨即將她送往明愛醫院搶救。警方於現場沒有檢獲遺書，案件列作企圖自殺跟進。據了解，女子近期受情緒病及金錢問題所困。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service