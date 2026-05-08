Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

長沙灣19歲女仰藥企圖輕生 獲朋友揭發送院搶救

突發
更新時間：17:02 2026-05-08 HKT
發佈時間：17:02 2026-05-08 HKT

長沙灣東沙島街167B號一單位，今日（5月8日）一名19歲女子懷疑在上址服藥後暈倒，其朋友下午1時許發現後大驚報案。救援人員接報趕至時，女子昏迷倒卧上址一洗手間，旁邊有懷疑藥物包裝，救護員隨即將她送往明愛醫院搶救。警方於現場沒有檢獲遺書，案件列作企圖自殺跟進。據了解，女子近期受情緒病及金錢問題所困。

防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
李家鼎公開錄音揭大仔真面目 李泳漢粗口逼供謀2百萬定期：你有冇搞X錯？你吹呀？屋契喺我手
李家鼎公開錄音揭大仔真面目 李泳漢粗口逼供謀2百萬定期：你有冇搞X錯？你吹呀？屋契喺我手
影視圈
6小時前
將軍澳發霉廢屋大變身 孝順仔斥55萬為八旬母造安樂窩 巧用一招增設外傭床位
將軍澳發霉廢屋大變身 孝順仔斥55萬為八旬母造安樂窩 巧用一招增設外傭床位
家居裝修
11小時前
李家鼎驚爆離巢TVB不獲續約？李泳豪爆屬鼎爺應對大仔策略：佢唔想李泳漢再攞錢
李家鼎驚爆離巢TVB不獲續約？李泳豪爆屬鼎爺應對大仔策略：佢唔想李泳漢再攞錢
影視圈
2小時前
矇面賊銅鑼灣當街搶手機 夜歸女一招退敵：搶唔到仲唔死心想再嚟 同區受害人：我撞到佢｜Juicy叮
矇面賊銅鑼灣當街搶手機 夜歸女一招退敵：搶唔到仲唔死心想再嚟 同區受害人：我撞到佢｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
李泳豪透露李家鼎爺最新工作情況 強調父母財產交專人跟足法律程序：若涉違法絕不姑息
李泳豪透露李家鼎最新工作情況 強調父母財產交專人跟足法律程序：若涉違法絕不姑息
影視圈
2小時前
公屋首派險中伏！全靠房署主任一句點醒 港女三派終獲市區高層靚盤 網民：好過中兩億｜Juicy叮
公屋首派險中伏 全靠房署主任一句點醒 港女三派終獲市區高層靚盤 網民：好過中兩億｜Juicy叮
時事熱話
2026-05-07 16:13 HKT
香港仔驚現「炸毛」奇景 路人行過頭髮豎起 網民憂畀雷劈 街坊淡定：離開水池邊就冇事｜Juicy叮
香港仔驚現「炸毛」奇景 路人行過頭髮豎起 網民憂畀雷劈 街坊淡定：離開水池邊就冇事｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
長者搭深圳地鐵有新規例？免費乘車需出示指定證件 網民︰個個站都睇得好緊
長者搭深圳地鐵有新規例？免費乘車需出示指定證件 網民︰個個站都睇得好緊
旅遊
2026-05-06 18:12 HKT
90年代「最醜港姐」莫可欣近照罕曝光 曾傳與陳淑蘭爭方中信爆掌摑事件 被指搞大肚逼婚？
90年代「最醜港姐」莫可欣近照罕曝光 曾傳與陳淑蘭爭方中信爆掌摑事件 被指搞大肚逼婚？
影視圈
8小時前
澳洲籍律師MONKIVITCH Samuel Anthony涉多間餐廳「食霸王餐」提堂。資料圖片
再涉於酒店食霸王餐涉款逾2千元 澳洲籍律師還押至6.5再訊
社會
5小時前