兩男操作「2G偽基站」被捕 涉發送＃字短訊呃銀行資料 通訊辦：個別情況

繼去年後，近日有騙徒駕駛車輛在市面遊走，並利用車內的無線電干擾器（俗稱偽基站）發送偽冒銀行短訊，誘使市民點擊連結進入釣魚網站，從而盜取銀行帳戶資料。警方本周二（5日）接獲市民舉報經調查後，昨(7日)以「串謀詐騙」罪拘捕2名本地男子，並檢獲4部手提電話及1部正在運作中的「偽基站」，事件中未有任何損失。

警方呼籲市民，如發現手機訊號短時間內由4G或5G異常轉為2G，並隨即收到不明來歷短訊，應提高警覺。通訊事務管理局辦公室亦強調，事件屬個別情況，並不影響「短訊發送人登記制」的整體實施成效及日後運作。

被捕男子車內偽基站運作。

假冒「短訊發送人登記制」短訊

商業罪案調查科訛騙調查組督察羅君傑講述案情時透露，警方於5月5日接獲5名市民向銀行查詢及舉報，指收到冒充銀行發出的短訊，短訊聲稱銀行系統進行升級，要求市民登入銀行網站，輸入銀行資料，聲稱可獲得幾百元現金回贈，這些短訊同時附有釣魚網站連結，市民只要輸入銀行個人資料，資料便會被盜用。

這些短訊發送人名稱用＃字開頭，冒充已登記認證銀行系統發送短訊，意圖誤導市民以為是認證銀行發出的短訊，當市民撳入去，被引導至偽冒網上銀行登入頁面，並被要求輸入網上銀行資料。今次有市民入到網站，發現有可疑，隨即向銀行作出舉報，而銀行亦迅速通知警方。警方介入調查，今次事件未有任何損失。

警方高度關注案件，商業罪案調查科隨即展開情報分析及深入調查，為了防止有市民受騙，警方迅速作出跟進調查，並鎖定兩名涉案本地男子。

商業罪案調查科訛騙調查組督察羅君傑講述案情。劉漢權攝

警方於昨日（7日）上午，在土瓜灣一帶展開代號「鐵證」拘捕行動，成功以「串謀詐騙」罪拘捕兩名男子，年齡分別為70歲及47歲。調查顯示，兩人涉嫌駕駛犯案的車輛，在市面四處遊走，利用車內的「偽基站」發送偽冒銀行短訊，並透過附有「#」字頭的發送名稱進行偽裝，誘使市民點擊連結進入釣魚網站，從而盜取銀行帳戶資料。

行動中，警方在兩名被捕人身處的私家車內檢獲四部手提電話，以及一部正在運作的偽基站裝置。而該裝置已交由通訊事務管理局辦公室作進一步檢驗，兩名被捕人現正被扣留調查。

警籲留意手機無故轉為2G

在技術層面方面，犯罪分子利用2G網絡缺乏「雙向認證」的安全漏洞，透過偽基站發射強大訊號，誘使周邊手機自動進入2G網絡，繼而繞過電訊商網絡，直接強制向市民發送詐騙短訊。

警方藉此提醒市民，如發現手機訊號短時間內由4G或5G異常轉為2G，並隨即收到不明來歷短訊，應提高警覺。市民亦切勿點擊任何來歷不明或可疑短訊內的連結。如有懷疑，應直接向網絡供應商或相關機構核實，或使用警方「防騙視伏器」（Scameter）評估可疑網站風險，亦可致電「防騙易」熱線18222查詢。最後，警方強調，串謀詐騙屬嚴重罪行，一經定罪最高可判處14年監禁，呼籲市民切勿以身試法。

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通訊辦料6.23起全港2G服務終止可再減低風險

通訊辦表示，一直聯同各流動網絡營辦商及警方密切監察和打擊不法份子使用非法無線電設備發出詐騙短訊的情況。通訊辦已要求各流動網絡營辦商加強監察網絡異常訊號，並設立通報機制，一旦發現有可疑情況，通訊辦會迅速與警方採取跟進行動。



通訊辦發言人強調，「短訊發送人登記制」自2023年12月推出至今，一直有效運作。這次事件是不法分子涉嫌使用非法無線電設備干擾電訊網絡的正常運作，而有關設備只能干擾有限範圍內的手機。有關事件屬個別情況，並不影響「短訊發送人登記制」的整體實施成效及日後運作。

通訊辦強調事件屬個別情況，並不影響「短訊發送人登記制」的整體實施成效及日後運作。資料圖片

基於偽基站會冒充2G基站發射非法無線電訊號以干擾流動網絡正常運作，誘騙附近市民手機與其連接進行詐騙，在通訊辦的要求下，大多數手機供應商已在其供應予香港的新手機中預設關閉2G連接功能，並讓現有手機可透過軟件升級來關閉2G連接功能。此外，香港四家流動網絡營辦商中有三家（即和記電話有限公司、數碼通電訊有限公司及Hong Kong Telecommunications (HKT) Limited）已經終止其2G服務，在通訊辦的要求下，餘下的中國移動香港有限公司亦會於六月二十三日起終止其2G服務，進一步減低騙徒利用偽基站作非法行為的風險。



根據《電訊條例》（第106章），任何人如沒有適當牌照管有或使用任何作無線電通訊之用的器具；或設置或維持任何電訊設施，即屬違法。任何人參與該等非法活動即違反條例第8（1）條，並會遭受檢控。一經定罪，最高可判處罰款十萬元及監禁五年。



通訊辦呼籲市民必須時刻保持警覺，如收到可疑短訊，切勿開啟短訊內的超連結、披露個人資料或轉帳金錢，並應即時聯絡通訊辦（2961 6333）或警方提供有關資料，以便跟進。