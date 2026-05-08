「偽基站」車輛周街行再現 發送＃字短訊呃銀行資料 警拘2男

繼去年後，近日有騙徒駕駛車輛在市面遊走，並利用車內的無線電干擾器（俗稱偽基站）發送偽冒銀行短訊，誘使市民點擊連結進入釣魚網站，從而盜取銀行帳戶資料。警方本周二（5日）接獲市民舉報經調查後，昨(7日)以「串謀詐騙」罪拘捕2名本地男子，並檢獲4部手提電話及1部正在運作中的「偽基站」，事件中未有任何損失。

商業罪案調查科訛騙調查組督察羅君傑講述案情時透露，警方於5月5日接獲5名市民向銀行查詢及舉報，指收到冒充銀行發出的短訊，短訊聲稱銀行系統進行升級，要求市民登入銀行網站，輸入銀行資料，聲稱可獲得幾百元現金回贈，這些短訊同時附有釣魚網站連結，市民只要輸入銀行個人資料，資料便會被盜用。

被捕男子車內偽基站運作。

這些短訊發送人名稱用＃字開頭，冒充已登記認證銀行系統發送短訊，意圖誤導市民以為是認證銀行發出的短訊，當市民撳入去，被引導至偽冒網上銀行登入頁面，並被要求輸入網上銀行資料。今次有市民入到網站，發現有可疑，隨即向銀行作出舉報，而銀行亦迅速通知警方。警方介入調查，今次事件未有任何損失。

警方高度關注案件，商業罪案調查科隨即展開情報分析及深入調查，為了防止有市民受騙，警方迅速作出跟進調查，並鎖定兩名涉案本地男子。

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警方於昨日（7日）上午，在土瓜灣一帶展開代號「鐵證」拘捕行動，成功以「串謀詐騙」罪拘捕兩名男子，年齡分別為70歲及47歲。調查顯示，兩人涉嫌駕駛犯案的車輛，在市面四處遊走，利用車內的「偽基站」發送偽冒銀行短訊，並透過附有「#」字頭的發送名稱進行偽裝，誘使市民點擊連結進入釣魚網站，從而盜取銀行帳戶資料。

行動中，警方在兩名被捕人身處的私家車內檢獲四部手提電話，以及一部正在運作的偽基站裝置。而該裝置已交由通訊事務管理局辦公室作進一步檢驗，兩名被捕人現正被扣留調查。

商業罪案調查科訛騙調查組督察羅君傑講述案情。劉漢權攝

在技術層面方面，犯罪分子利用2G網絡缺乏「雙向認證」的安全漏洞，透過偽基站發射強大訊號，誘使周邊手機自動進入2G網絡，繼而繞過電訊商網絡，直接強制向市民發送詐騙短訊。

警方藉此提醒市民，如發現手機訊號短時間內由4G或5G異常轉為2G，並隨即收到不明來歷短訊，應提高警覺。市民亦切勿點擊任何來歷不明或可疑短訊內的連結。如有懷疑，應直接向網絡供應商或相關機構核實，或使用警方「防騙視伏器」（Scameter）評估可疑網站風險，亦可致電「防騙易」熱線18222查詢。最後，警方強調，串謀詐騙屬嚴重罪行，一經定罪最高可判處14年監禁，呼籲市民切勿以身試法。

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