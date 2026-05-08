黑幫電騙集團扮財仔追數 警拘13男女 疑犯試圖湮滅證據事敗

警方昨日（5月7日）展開代號「軍域」的執法行動，破獲一個由三合會操控、假扮財務公司追債的電話詐騙集團，並以「串謀詐騙」、「妨礙司法公正」及「洗黑錢」等罪，在全港各區拘捕12男1女（21至49歲），包括集團骨幹。

警方有組織罪案及三合會調查科總督察胡瀟瀟今日（5月8日）見記者時表示，行動成功瓦解該集團位於葵涌一工廈單位的詐騙中心，拘捕過程中部分被捕人曾嘗試丟棄及破壞手提電話以湮滅證據。不過，警方最終仍檢獲40多部平板電腦及手提電話、多張電話卡及數萬元的現金。在檢獲的電腦證物中，亦發現有至少超過2,000人的資料。

警方展示涉案證物，包括電話及現金。劉漢權攝

該集團分工精細，骨幹成員負責營運詐騙中心，並有專人負責打電話，亦有成員負責招攬工作，例如招攬「傀儡」去提供銀行戶口及電話卡。集團犯案手法方面，他們是隨機或非法取得受害人的資料，然後假扮財務公司的職員致電受害人追債，要求受害人將欠款轉帳至指定銀行戶口。過程中，他們能夠說出受害人的姓名、地址、身分證號碼，甚至是債務詳情。

一旦受害人轉帳，騙徒會利用手續費等藉口，或是以恐嚇手段要求受害人再次交錢，直到受害人發現被騙。該集團涉及今年 2 月至 4 月期間至少20宗案件，涉案金額超過港幣100萬元。警方調查仍在進行中，相信該集團涉及更多案件。

警方有組織罪案及三合會調查科總督察胡瀟瀟。

警方呼籲市民應提高警覺，即使來訊來電的陌生人能說出個人資料，並不代表他們就是真實的財務公司職員。市民一定要主動查證，並再三核實對方的身分。根據《銀行營運守則》，貸款機構在聘用收數公司追討欠款前，必須預先發出書面通知。通知內容必須包括有關欠款款額、欠款時間、貸款機構可加收的追債費用，以及貸款機構債務追討部門的聯絡方式等資料。

如果市民有懷疑，可以致電防騙易熱線18222查詢。除此之外，借出戶口給他人作非法用途，可能會構成洗黑錢罪行，最高刑罰為罰款港幣500萬元及監禁14年。警方呼籲市民切勿借出戶口給他人，以免觸犯法例。如有疑問，應立即與警方或銀行聯絡。

