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牛頭角司機雙黃線泊車聲大夾惡 抄牌警：你侮辱我老母 就係侮辱我

突發
更新時間：14:55 2026-05-08 HKT
發佈時間：14:55 2026-05-08 HKT

網上今（8日）日流出一條短片，一名男子駕駛一輛私家車在牛頭角佐敦谷北道雙黃線停車，遭警員抄牌票控，司機不滿爆粗問候一名高級警員，該警義正詞嚴警告：「我哋着住制服係警察，唔代表可以畀你侮辱」，途人仗義執言撐警：「講粗口，離晒譜」，該司機收下告票後敗走告終。

片段全長8分44秒，一開始即是戲肉，只見一輛警車橫亘路中，雙黃線旁停泊多輛汽車，其中一名禿頭司機正與一名高級警員爭執中，司機聲稱：「我冇泊到車」，高警：「呢架乜嘢嚟㗎？雙黃線喺度做乜？你點考到車牌？」

司機又說：「我行唔到」，該警反駁：「行唔到就擺喺呢度？」、「講乜嘢老母？」、「我哋着住制服係警察，唔代表可以畀你侮辱！」，司機自知理虧，有所收歛：「我依家冇侮辱你」。

該警為母親抱不平：「你侮辱我老母，就係侮辱我，我老母生我嘅」。事件引起不少途人圍觀，大都不屑司機橫蠻無理：「講粗口，離晒譜」、「講粗口唔啱 ，雙黃線仲巴巴閉喺呢度」。

該警員連忙向明事理的市民敬禮：「唔該晒，咁多位」。司機見自己大失人心，拋出一句酸葡萄的說話：「巴X閉你」，他最後收到告票後悻悻然登車離去。

 

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