珍惜生命│失蹤婦漂浮薄扶林水塘 獲救送院不治
更新時間：13:50 2026-05-08 HKT
發佈時間：13:50 2026-05-08 HKT
發佈時間：13:50 2026-05-08 HKT
今（8日）中午12時半，有途人發現香港仔薄扶林水塘內，有一名女子載浮載沉，報警求助。救援人員到場，將女事主救起，她臉部受傷昏迷被送院，惜搶救後不治。
差不多同一時間，警方接獲男子報案，指其68歲姓林妻子在薄扶林置富花園住所留下遺書後失蹤；警方經調查後，相信墮水塘的女死者便是林婦。
防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service
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