《香港重案解密》今日登場 警隊博物館展覽廳展示不少大案

由警務處出版、結集真人真事緝兇實錄的《香港重案解密》今日正式登場！這本書破天荒公開多宗轟動大案鮮為人知的偵緝內幕。不過說起緝兇破案，知否港島半山其實隱藏一個歷史上轟動大案的展覽廳？

這座由舊差館活化而成的隱世建築，封存多個真實案件的絕密資料同展品！可以一窺歷史奇案及警隊的偵緝行動，還可以揭開多宗驚天大案背後的謎團，直擊當年搜證的蛛絲馬跡！

這處本身還是二級歷史建築，展示警隊百幾年歷史，還可以免費索取《香港重案解密》實體書。

這處就是位於甘道警隊博物館，原址為灣仔峽警署。1988年11月25日正式對外開放，其後活化並於2022年9月15日以全新面貌與公眾再次見面，活化後博物館設有四個展覽廳：歷史展覽廳、專題展覽廳、嚴重罪案展覽廳及三合會展覽廳，展示了香港警隊成立至今逾180年歷史。