《香港重案解密》今日隨免費報《頭條日報》派發 探員親述緝兇秘聞 心理學家專業分析

警務處出版的《香港重案解密》今日周五（8日）推出，隨免費報章《頭條日報》，於全港各區向市民派發，並於舊油麻地警署警察禮品廊及山頂警隊博物館同步派發，市民踴躍取閱。

警務處破天荒將轟動全城的七宗重大案件的緝兇點滴結集成書─《香港重案解密》，書中走訪當時負責案件的重案組探員親述「刑偵心聲」，透過他們現身說法，輔以心理學家專業分析，真實呈現案件調查工作鮮為人知一面，全方位還原緝兇實錄。

這些案件中，警務人員致力追尋案情真相，務求將犯人繩之於法。當中2013年的九龍城拐嬰案，刑偵人員為追尋失蹤小生命，翻看過千小時監控片段，在堆填區翻找八千多噸垃圾；2015年發生的飛鵝山綁架案，探員在綁架案中，不眠不休與時間競賽，既保人質安全，歷經寒暑於荒郊尋回贖金；2016年女保安無屍命案，探員面對無屍體、無目擊者、無人招認的「三無命案」，一絲不苟蒐集環境證供，最終將兇手定罪，成功彰顯公義。

巿民可以從書中體會每宗案件背後，調查人員對還原真相的努力和堅持，了解警務工作既講求專業與科技，更依賴堅毅與良心。書中的「心理解密」專欄，更探討替代性創傷、群體效應與壓力管理等議題，讓市民理解刑偵工作講求跨專業支援與團隊合作，並向社會傳遞守護法治、伸張正義的正面力量。

《頭條日報》派發點分佈港九新界，及各區上班人流熱點。另外2個派發地點:

舊油麻地警署警察禮品廊

油麻地廣東道627號

山頂警隊博物館

山頂甘道27號

《香港重案解密》電子版

https://www.police.gov.hk/offbeat_ebook/1303_hkmc/HKCASE/index.html