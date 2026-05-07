寶達邨雙屍｜街坊形容男死者性格開朗 對悲劇感難過：平日都有打招呼

秀茂坪寶達邨揭發雙屍命案，一對已離婚的七旬夫婦昨日（6日）被發現在達欣樓單位內死亡。警方經調查後，相信男女事主早於8年前喪子，兩人由平日多爭拗變得感情更差，並於去年獲法庭頒令暫准離婚，懷疑男事主對生活感到絕望，萌生殺妻及自殺念頭。有鄰居表示，男事主平日出入會向街坊打招呼，經常「笑笑口」，數年前曾見二人拿衣物及被鋪到後生晾曬，甚少聽到二人爭執，未想到會發生今次悲劇，「真係好估唔到，自己個心都有啲難過，大家係鄰居平日有打下招呼，突然之間咁......」。

相關新聞 : 寶達邨雙屍｜男死者疑鈍物殺妻後上吊亡 8年前喪子 離婚「不歸路」感絕望

鄰居李小姐表示，男女事主居於上址單位多年，甚少聽到二人嘈交，其中男事主身形瘦削，性格開朗，出入會與街坊打招呼，「（男事主）會同人點頭問好，笑笑口，聽過男戶主講太太唔想見人，至於女事主好似唔太想同陌生人講野，出去做完運動返嚟，著風衣戴帽戴口罩」。

她指二人行動自如，很早起身，疫情期間曾見到他們拿衣物及被鋪到後生晾曬，亦曾聽到男事主表示兒子並不是與他們同住，「呢幾年好似好少見佢哋兩公婆一齊出去…兩個人比較靜，去年好似有一次講嘢係大聲啲」。李小姐透露，其長子昨日早上仍見到該單位有人出入，沒有異樣，亦沒有嘈吵聲傳出。昨日她回家驚見大批警察在場，始知發生悲劇，「見到咁多警察，我嚇到腳都軟，真係完全估唔到，先生係好樂觀嗰種人，自己個心都有啲難過，大家係鄰居平日有打下招呼，突然之間咁......」。



