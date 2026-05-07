尖沙咀搶劫案｜金舖職員帶金飾返工場被搶 警再拘兩男女累計5人落網

尖沙咀周一（4日）發生搶劫案，一名40歲姓陳金舖職員準備將店內一批金飾帶回位於漢口中心的打金工場時，被兩男從後箍頸搶走該批金飾，約值港幣50萬元。警方其後拘捕3名男女涉嫌行劫，並起回案中所有失物。至今日（7日），警方表示再拘捕兩名男女，令案件被捕人數增至5人。

相關新聞：尖沙咀男聲稱遭珠寶店老闆娘欠錢 夥黨劫走值50萬金飾當償債被捕

警方指人員經再進一步調查，昨日（6日）在尖沙咀區及旺角區分別拘捕一名38歲姓呂本地女子及一名39歲本地男子，涉嫌「行劫」，現正被扣留調查，案件交由油尖警區重案組第三隊繼續跟進。至於早前被捕的3名男女已被控合共一項「行劫」罪，案件已於今日（7日）在九龍城裁判法院提堂。