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男神王嘉爾加入警方防騙陣營 用AI守護香港智破騙案 預告片搶先睇

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更新時間：17:08 2026-05-07 HKT
發佈時間：17:08 2026-05-07 HKT

香港警察今日（7日）在社交平台宣布，邀請到星級巨星王嘉爾Jackson加入防騙陣營，與升級版AI Meter仔拍住上，一齊用AI守護香港，智破騙案。

根據警方上載的防騙宣傳預告片中見到，王嘉爾親自推薦及演繹全面升級的「防騙視伏APP」。「防騙視伏APP」全面升級後有四大功能，包括熱門騙局排行、提前警示詐騙、自動更新數據、新增舉報種類，並引入人工智能分析引擎及自主執行任務，為市民帶來更快、更準、更全面的防騙防護。

30秒完整版廣告將於5月8日震撼登場，到時全面覆蓋電視、全港戶外媒體，全面洗版，各區都會見到Jackson與大家「AI護航，智破騙案」。

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