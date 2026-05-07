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東隧口奪命車禍│死者為著名電單車賽車手 雄安車隊「元老級」成員

突發
更新時間：14:02 2026-05-07 HKT
發佈時間：14:02 2026-05-07 HKT

東區隧道口奪命車禍，死者胡志強（58歲）駕駛綿羊仔電單車駛入東區隧道範圍時，失控撞壆傷重死亡。據了解，死者為著名電單車賽車手「細胡」，雄安車隊資深成員，多次出戰澳門、珠海及泰國賽事，屢獲殊榮，隊員對他不幸意外身亡均表婉惜。

有市民在網上悼念死者。
有市民在網上悼念死者。

有隊員對《星島頭條》表示，細胡單身，一直未結婚，獨居鰂魚涌南豐新邨一單位。細胡熱愛駕駛電單車，最早加入雄安車隊的資深成員，編號「17」，在車隊地位崇高，在他印象中，細胡性格友善，喜歡獨來獨往，每逢車隊有活動，他都積極參與支持。據他所知，細胡雖已退下火線，但對賽車的熱情不減，早前曾赴寧波觀看賽事。

噩耗傳出後，其朋友紛紛在網上悼念：「RIP」、「一路好走」。

細胡(右)為雄安車隊資深成員。
細胡(右)為雄安車隊資深成員。

事發於今（7日）凌晨零時51分，胡駕駛一輛Yamaha Cygnus「綿羊仔」電單車沿鯉魚門道駛入東區隧道範圍，往香港方向行駛，其間在隧道入口前失事，撞向左邊路壆並向前滑行及翻側，鐵騎士當場受傷倒地。頭部大量出血，隨即將他送往聯合醫院搶救，惟延至凌晨3時46分不治。

 

相關新聞：油塘東隧入口綿羊仔撞壆 鐵騎士頭部重創送院亡

 

 

 

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