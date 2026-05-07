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土瓜灣木廠街警查爆竊案 男疑犯逃走飛墮簷篷受傷就擒

突發
更新時間：14:27 2026-05-07 HKT
發佈時間：14:08 2026-05-07 HKT

今日（7日）中午12時許，九龍城警區刑事調查隊在土瓜灣木廠街1B至1C號，調查一宗日前發生的爆竊案。其間一名中年男子疑見警員在場，慌忙逃走由窗口跳下，未料跌落大廈的2樓簷篷受傷。救援人員接報到場，將男子由簷篷救下，送往伊利沙伯醫院搶救。傷者手腳受傷，他獲送院時面露痛楚表情，但神智清醒。

警方表示，於5月5日上午10時27分接獲一名男子報案，指發現其放置於九龍城木廠街1B號一大廈天台的10箱模型及3個行李箱失竊，該大廈的後門有被撬痕跡。案件交由九龍城警區刑事調查隊第五隊跟進，經深入調查後，人員昨日（6日）下午在油麻地區拘捕一名50歲姓林本地女子，她涉嫌爆竊。

另外，今日下午人員在九龍城區，以涉嫌爆竊拘捕一名40歲姓李本地男子，及一名39歲姓沈本地女子。其間，該名男子企圖逃去，並從木廠街1B號一單位跳下。該名男子手部、腿部及額頭擦傷，清醒被送往伊利沙伯醫院治理。所有被捕人被扣留調查，涉案財物損失共約5萬元，部分失物已被起回。

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