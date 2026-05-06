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海關聯合行動宣傳反私煙 向天水圍居民講解完稅標籤制度

突發
更新時間：22:24 2026-05-06 HKT
發佈時間：22:24 2026-05-06 HKT

香港海關今日（6日）與區議員、衞生署控煙酒辦公室、警務處及房屋署在天水圍天慈邨、天耀邨及天瑞邨進行聯合反私煙宣傳活動，並講解完稅標籤制度。

海關人員於屋邨範圍內巡查及向居民介紹海關打擊私煙的工作和私煙相關法例的新修訂，包括未完稅煙草相關罪行的最高罰則已提高至罰款200萬元及監禁7年，並向屋邨保安員講解發現懷疑私煙活動時的應對方法。

海關與區議員、衞生署控煙酒辦公室、警務處及房屋署在天水圍天慈邨、天耀邨及天瑞邨進行聯合反私煙宣傳活動，並講解完稅標籤制度。
海關與區議員、衞生署控煙酒辦公室、警務處及房屋署在天水圍天慈邨、天耀邨及天瑞邨進行聯合反私煙宣傳活動，並講解完稅標籤制度。

海關人員亦向區議員、居民、報販及香煙零售商販介紹香港將施行的完稅標籤制度。海關已於本年初完成為期三個月的完稅標籤制度先導計劃，並會繼續與各持份者保持緊密溝通，持續優化制度設計及執行細節。海關期望完稅標籤制度有效區分已完稅和未完稅香煙，打擊「白牌煙」。

海關會繼續加強宣傳教育，提高市民的反私煙意識。如發現有公屋單位涉及私煙罪行，海關會在法庭審結案件後通知房屋署跟進。海關呼籲市民，切勿以身試法買賣私煙或派發私煙傳單，以免留下案底影響前途。 

海關與區議員、衞生署控煙酒辦公室、警務處及房屋署在天水圍天慈邨、天耀邨及天瑞邨進行聯合反私煙宣傳活動，並講解完稅標籤制度。
海關與區議員、衞生署控煙酒辦公室、警務處及房屋署在天水圍天慈邨、天耀邨及天瑞邨進行聯合反私煙宣傳活動，並講解完稅標籤制度。
海關與區議員、衞生署控煙酒辦公室、警務處及房屋署在天水圍天慈邨、天耀邨及天瑞邨進行聯合反私煙宣傳活動，並講解完稅標籤制度。
海關與區議員、衞生署控煙酒辦公室、警務處及房屋署在天水圍天慈邨、天耀邨及天瑞邨進行聯合反私煙宣傳活動，並講解完稅標籤制度。



 

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