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警推全新幼兒繪本《提子與您 穿越童話》 糖妹與大提子走進校園 陪小朋友讀故事學防騙

突發
更新時間：21:27 2026-05-06 HKT
發佈時間：21:27 2026-05-06 HKT

為持續深化校園及社區防騙教育，警隊推出全新幼兒繪本套裝《提子與您 穿越童話》。是次計劃延續吉祥物「提子」陪伴學童成長的精神，突破傳統宣傳框架，將安全知識與品德教育深度融入生動故事中，為親子共讀及校園教學帶來嶄新選擇。

全新繪本一套四冊，將防騙、安全、誠實等價值觀融入經典故事。《小紅帽與糖果屋》教導小朋友不走失、冷靜求助；《小琳與提子公園》傳遞誠實不貪心的美德；《國王與提子大臣》則鼓勵識破騙局。套裝更收錄互動遊戲書，可掃描書中的二維碼播放原創兒歌，讓學習變得輕鬆有趣。繪本採用6吋乘6吋精巧尺寸設計，輕巧便攜不佔空間，家長可利用碎片時間與孩子隨時共讀，讓安全教育融入日常。

為推廣繪本，藝人糖妹早前與小萌警合作拍片，更於5月5日至7日走訪港、九、新界六間幼稚園舉辦讀書會。活動期間，糖妹與大提子人偶一同培訓「防騙小偵探」，並設互動問答環節，向學童教授辨識詐騙的方法。參與小朋友獲贈繪本套裝，答對問題更得到精美禮品。現場氣氛熱烈，孩子們爭相與大提子合影，滿載歡樂。

警隊已於3月30日在各大社交平台推出有獎問答遊戲，首批100名參加者已免費獲贈繪本套裝。未能參與的市民，可留意警隊社交平台後續活動，亦可透過提子專頁瀏覽網上揭頁版，或到公共圖書館借閱實體繪本。

提子始終堅守走進校園、守護孩童的初心，以寓教於樂的形式，將安全意識與美好品德傳遞給每一位孩子，攜手家庭與校園，陪伴孩子平安向善、快樂成長。

網上揭頁版二維碼
網上揭頁版二維碼

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