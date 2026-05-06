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男童企圖製炸藥｜12歲中一生獲准保釋 6月上旬報到

突發
更新時間：18:49 2026-05-06 HKT
發佈時間：18:49 2026-05-06 HKT

將軍澳一名12歲中一男生，懷疑在天橋底空地企圖製造炸藥，並拍片上載於社交平台Instagram，引起警方關注及被捕。今日（5月5日）警方表示，該名被捕男童已獲准保釋候查，須於六月上旬向警方報到。

警方昨日（5月4日）接獲報案，指有人於網上社交媒體平台發佈進行化學實驗的片段，稱成功製成炸藥。東九龍重案組人員根據情報及經深入調查，同日以涉嫌「企圖製造炸藥」拘捕了一名12歲本地男童。他涉嫌5月3日在將軍澳區一空地化學實驗。事件中無人受傷。人員其後搜查該名被捕男童位於將軍澳區的住所，檢獲一部手機、一部平板電腦及打火石等。

相關報道：將軍澳12歲中一生拍製作炸藥片放IG 涉企圖製造炸藥被捕

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