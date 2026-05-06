赤柱監獄話劇音樂匯演逾300中學師生觀賞 在囚人士分享經歷冀引以為鑑

懲教署今日（5月6日）邀請來自十間學校、共超過300名中學師生到赤柱監獄，欣賞「懲教先鋒計劃」之「創藝展更生」在囚人士話劇音樂匯演，並邀請天主教香港教區主教周守仁樞機擔任主禮嘉賓。

在匯演活動中，在囚人士為學生演出名為《第十日之後》的話劇。劇中主角面對求職困難，在朋輩誘騙下以「刷單」形式網上詐騙，更借出銀行戶口洗黑錢，最終在犯罪後第十天被捕及入獄。懲教署期望通過此劇，讓學生了解時下流行的詐騙手法及從事犯罪活動的沉重代價，以提醒他們做一個奉公守法的公民。

在分享環節中，一名因洗黑錢罪行而入獄的在囚人士向學生分享自身經歷，並希望他們引以為鑑，避免因一時貪念而犯罪，最終令自己失去自由。

「創藝展更生」在囚人士話劇音樂匯演是懲教署與天主教香港教區教友監獄福傳組織，自2011年起於赤柱監獄合作推行的計劃。計劃旨在將藝術治療融入更生服務中，通過一連串的藝術創作工作坊協助在囚人士自我探索及了解。此外，是次活動共有超過300名中學師生走進懲教院所，親身接觸在囚人士，了解犯罪的沉重代價和守法的重要性。同時，學生亦可通過在囚人士的創作及表演，加深對懲教署多元化更生計劃的認識，從而明白和認同更生的重要性和社會共融的意義。

懲教署推行「懲教先鋒計劃」，致力向青少年宣揚「愛護家國、奉公守法、遠離毒品、支持更生」的信息。「懲教先鋒計劃」推行至今，參與各項活動的青少年及各界人士共超過59萬人次。