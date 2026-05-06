元朗村屋遇竊失5萬元財物 41歲獨行賊爬水管潛入犯案被捕

一名持行街紙的非華裔男子前晚潛入元朗一村屋爆竊，偷走約值5萬元的手錶等財物。警方經調查後，相信他沿村屋外的水管爬上一樓，之後再由露台一道沒有鎖上的門潛入屋內，單獨犯案。警方展開拘捕行動，並在他入住的賓館內起回部份失物，包括現金、首飾珠寶，以及典當失物的當票。

警方昨日（5日）下午接獲一名元朗區一村屋單位的戶主報案，指其單位於前日（4日）晚上遭爆竊，損失一批手錶、飾物及現金，總值約港幣5萬元，案件隨即交由元朗警區刑事調查隊接手調查。

警方調查後相信賊人沿村屋外的水管爬上一樓，再由露台一道沒有鎖上的門潛入屋內搜掠，偷走失物後經原路逃走。警方翻查附近一帶的閉路電視片段，包括警方「銳眼」計劃下安裝的閉路電視後，並展開情報分析，迅速鎖定被捕人身份。

警方同日晚上拘捕一名男子，並於其居住賓館內起回部份失物，包括現金、首飾珠寶，以及典當失物的當票。被捕男子報稱無業，目前正被扣留調查，他將會被暫控「入屋犯法」，將於明日（7日）在屯門裁判法院提堂。

警方調查後相信，被捕的41歲非華裔男子是單獨犯案，暫時未有證據顯示有同黨參與，會繼續調查他是否與其他爆竊案有關。消息指，被捕男子持行街紙。

