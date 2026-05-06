紅磡醉駕車禍‧有片｜私家車猛撼電單車 鐵騎士被拋飛墮地重創

紅磡昨日（5日）發生嚴重交通意外，一名58歲姓嚴男子懷疑酒駕，駕駛私家車沿紅磡道行駛，至燈位附近時，撞向前方的電單車及私家車。事後網上流傳一段車cam影片，片中見到肇事私家車高速駛至，猛撼前方電單車車尾，鐵騎士隨即被拋飛墮地，而電單車則被繼續推前，被夾在兩車中間慘變「三文治」。

車禍一刻的車cam片段僅只有9秒，今日（6日）在網上瘋傳。片段見到涉事電單車緩緩駛入左二線，停在一輛黑色私家車後後方等候交通燈號，其間另一輛私家車高速駛至，直撞電單車車尾，鐵騎士始終不及被拋飛，而電單車則變成「三文治」，夾在兩車之間。

相關新聞 : 紅磡4車「串燒」碎片波及1車 鐵騎士半昏迷 1司機涉酒駕被捕

事件發生於昨晚9時許，兩輛私家車和一輛電單車先後沿紅磡道左二線北行，另一輛私家車沿左三線北行。當4輛車駛至紅磡道及德民街交界時，各因應交通燈號指示停下。惟其後另一輛私家車沿左二線亦駛至，懷疑收掣不及撞向電單車，電單車被推前，最終釀成4車「串燒」；而碎片波及停在左三線的私家車，遭成損毀。

警方經調查，發現58歲姓嚴的男私家車司機未能通過酒精呼氣測試，超標兩倍多，涉嫌「酒後駕駛」被捕，至於31歲非華裔鐵騎士頭部受傷，半昏迷被送往伊利沙伯醫院治理。