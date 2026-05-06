Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

紅磡醉駕車禍‧有片｜私家車猛撼電單車 鐵騎士被拋飛墮地重創

突發
更新時間：16:51 2026-05-06 HKT
發佈時間：16:51 2026-05-06 HKT

 

紅磡昨日（5日）發生嚴重交通意外，一名58歲姓嚴男子懷疑酒駕，駕駛私家車沿紅磡道行駛，至燈位附近時，撞向前方的電單車及私家車。事後網上流傳一段車cam影片，片中見到肇事私家車高速駛至，猛撼前方電單車車尾，鐵騎士隨即被拋飛墮地，而電單車則被繼續推前，被夾在兩車中間慘變「三文治」。

車禍一刻的車cam片段僅只有9秒，今日（6日）在網上瘋傳。片段見到涉事電單車緩緩駛入左二線，停在一輛黑色私家車後後方等候交通燈號，其間另一輛私家車高速駛至，直撞電單車車尾，鐵騎士始終不及被拋飛，而電單車則變成「三文治」，夾在兩車之間。

相關新聞 : 紅磡4車「串燒」碎片波及1車 鐵騎士半昏迷 1司機涉酒駕被捕

事件發生於昨晚9時許，兩輛私家車和一輛電單車先後沿紅磡道左二線北行，另一輛私家車沿左三線北行。當4輛車駛至紅磡道及德民街交界時，各因應交通燈號指示停下。惟其後另一輛私家車沿左二線亦駛至，懷疑收掣不及撞向電單車，電單車被推前，最終釀成4車「串燒」；而碎片波及停在左三線的私家車，遭成損毀。

警方經調查，發現58歲姓嚴的男私家車司機未能通過酒精呼氣測試，超標兩倍多，涉嫌「酒後駕駛」被捕，至於31歲非華裔鐵騎士頭部受傷，半昏迷被送往伊利沙伯醫院治理。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
81歲李家鼎7位數身家被榨乾！怒轟李泳漢為錢瞞施明死訊10日正X街：所有嘢交畀細仔
81歲李家鼎7位數身家被榨乾！怒轟李泳漢為錢瞞施明死訊10日正X街：所有嘢交畀細仔
影視圈
5小時前
「扮嘢王」羅浩楷罕現身激動落淚  靚爆賢妻陪伴在則照顧輪椅夫  跟TVB舊友飲茶精神翼翼
「扮嘢王」羅浩楷罕現身激動落淚  靚爆賢妻陪伴在則照顧輪椅夫  跟TVB舊友飲茶精神翼翼
影視圈
8小時前
惠康超市只限一天全場88折！滿額即享 糧油/日用品/零食 1產品額外85折
惠康超市只限一天全場88折！滿額即享 糧油/日用品/零食 1產品額外85折
飲食
2026-05-05 16:51 HKT
高市早苗澳洲「下跪」 內媒狠批：對白人卑躬屈膝 拒向亞洲死難者懺悔
00:34
高市早苗澳洲「下跪」 內媒狠批：對白人卑躬屈膝 拒向亞洲死難者懺悔
即時國際
3小時前
四川瑪琉岩瀑布風景區鞦韆斷纜，女子直墮懸崖。
00:14
瑪琉岩瀑布｜女子玩懸崖鞦韆意外墜亡 出發前狂喊安全繩「沒綁緊」
即時中國
19小時前
瑪琉岩瀑布｜16歲女玩高空鞦韆撞岩亡 消息：家屬與景區達成和解
瑪琉岩瀑布｜16歲女玩高空鞦韆撞岩亡 消息：家屬與景區達成和解
即時中國
1小時前
墮樓男童送院亡。蔡楚輝攝
珍惜生命│馬鞍山12歲男童墮樓 送院不治
突發
8小時前
房協公屋2026｜公屋輪候者留意SMS！ 甲類出租屋邨正開放申請（附入息限額／資格／屋邨資料）
房協公屋2026｜公屋輪候者留意SMS！ 甲類出租屋邨正開放申請（附入息限額／資格／屋邨資料）
生活百科
2026-05-05 10:55 HKT
何伯何太互毆案 何伯住院缺席聆訊 遭懷疑「扮病」不出庭 官警告再缺席或撤擔保
何伯何太互毆案 何伯住院缺席聆訊 遭懷疑「扮病」不出庭 官警告再缺席或撤擔保
社會
5小時前
尹錫悅夫人金建希涉操股案法官，被發現伏屍法院內。
南韓前第一夫人︱金建希涉操股案法官 留遺書「我自願離開」伏屍法院
即時國際
6小時前