Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

秀茂坪寶達邨兩男女倒斃單位內 消防破門揭發

突發
更新時間：16:45 2026-05-06 HKT
發佈時間：16:45 2026-05-06 HKT

秀茂坪發生雙屍案。今日（6日）下午4時許，警方接獲一名男子報案，指較早前接獲70多歲兄長的尋死短訊，擔心他發生意外。搜救人員隨即到寶達邨達欣樓一單位調查，消防人員破門入內，發現有一男一女倒卧單位內，昏迷不醒，經檢驗後證實當場死亡。警方正調查事件。

現場為秀茂坪寶達邨達欣樓。
現場為秀茂坪寶達邨達欣樓。
警方到場調查。
警方到場調查。

防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
81歲李家鼎7位數身家被榨乾！怒轟李泳漢為錢瞞施明死訊10日正X街：所有嘢交畀細仔
01:29
81歲李家鼎7位數身家被榨乾！怒轟李泳漢為錢瞞施明死訊10日正X街：所有嘢交畀細仔
影視圈
6小時前
瑪琉岩瀑布｜16歲女玩高空鞦韆撞岩亡 消息：家屬與景區達成和解
01:04
瑪琉岩瀑布｜16歲女玩高空鞦韆撞岩亡 消息：家屬與景區達成和解
即時中國
3小時前
高市早苗澳洲「下跪」 內媒狠批：對白人卑躬屈膝 拒向亞洲死難者懺悔
00:34
高市早苗澳洲「下跪」 內媒狠批：對白人卑躬屈膝 拒向亞洲死難者懺悔
即時國際
5小時前
「扮嘢王」羅浩楷罕現身激動落淚  靚爆賢妻陪伴在則照顧輪椅夫  跟TVB舊友飲茶精神翼翼
「扮嘢王」羅浩楷罕現身激動落淚  靚爆賢妻陪伴在則照顧輪椅夫  跟TVB舊友飲茶精神翼翼
影視圈
9小時前
惠康超市只限一天全場88折！滿額即享 糧油/日用品/零食 1產品額外85折
惠康超市只限一天全場88折！滿額即享 糧油/日用品/零食 1產品額外85折
飲食
2026-05-05 16:51 HKT
00:40
秀茂坪寶達邨兩男女倒斃單位內 消防破門揭發
突發
1小時前
四川瑪琉岩瀑布風景區鞦韆斷纜，女子直墮懸崖。
01:04
瑪琉岩瀑布｜女子玩懸崖鞦韆意外墜亡 出發前狂喊安全繩「沒綁緊」
即時中國
21小時前
全新六合彩攪珠機登場！「財光馬蹄鐵」造型告別經典圓環 高手解構看不到的特色：1神秘功能絕不會用｜Juicy叮
全新六合彩攪珠機登場！「財光馬蹄鐵」造型告別經典圓環 高手解構看不到的特色：1神秘功能絕不會用｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
薛永康被控兩項非禮罪受審。黃巧兒攝
男護士涉捉16歲女病人手摸陰莖 事主指被告露械「望住我」十數秒 事後稱：希望無嚇親你
社會
4小時前
星島申訴王 | 女友肯AA制爆房 300元男友都嫌貴 寧花1000元買玩具 女友訴苦再遭網暴
星島申訴王 | 男友$1000買爆旋陀螺拒夾$300開房 女友心碎訴苦竟遭網暴
申訴熱話
5小時前