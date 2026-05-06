油價｜三部門打擊非法燃油 半個月連破19案拘27人 有黑幫利用偷渡客經營鬼油站

油價高企下鬼油站猖獗，威脅市民安全。香港海關、警務處以及消防處，於4月13至30日期間，展開代號「擊破」全港性聯合行動，由海陸兩路全方位打擊走私非法燃油及市區販賣黑點，共偵破19宗案件（14宗涉汽油，5宗涉柴油），共拘捕25男2女（20至63歲），其中10人為鬼油站經營者、6人為顧客、6人為跨境車司機、5人為船員。行動中，人員共檢獲15部車輛、1艘快艇，以及超過2.1萬公升非法燃油（包括8000公升汽油及1.3萬公升柴油），涉案物品總值約330萬元，其中燃油市值約70萬元，應課稅值約5萬港元。行動中，有非法油站為黑社會操控，由偷渡客經營，每月營業額可達180萬元。

海關海陸兩路打擊 截獲多部改裝跨境車

海關稅收罪案調查科稅收調查第三組指揮官張業泰表示，在源頭打擊方面，海關分別於4月13及18日，在香園圍口岸破獲4宗陸路走私非法燃油案件，扣查4部跨境私家車，檢獲1200公升汽油，拘捕4名男司機。海關提到，涉案私家車經改裝，入油位置有兩至三個，油缸體積大於同款車輛。海關相信，這些車輛在內地入滿油後，將燃油偷運來港，或是到非法油站直接販賣，或是將燃油運到倉庫暫存，以待之後透過本地車輛運到市區兜售。目前，海關仍在調查案件，涉案車輛已被移交至機電工程署詳細檢查。除陸路以外，海關海域科亦分別於4月7 、13、17及19日，分別在果洲群島、長洲及青衣一帶迅速執法，破獲3宗非法燃油走私案件，拘捕5名船員，檢獲4000公升非法燃油。

至於打擊流動鬼油站方面，海關、消防和警務人員分別於4月14、16及 22日，在樂富、九龍灣、黃大仙、青衣及啟德破獲5個流動鬼油站，拘捕8男1女，當中4人相信是經營者，5人為顧客。相關行動中海關檢獲9部車輛，當中5部屬供應一方，另外4部屬購買一方。另外，三方人員分別於4月22日及28日，在荃灣及元朗破獲一個非法加油站及一個非法燃油倉庫，拘捕3男1女，當中2人為經營者、1人為顧客、1人為跨境車司機。

警破黑幫鬼油站 揭偷渡客淪「替死鬼」

警務處新界南總區反三合會行動組高級督察梁成杰表示，其中在4月22日被搗破的荃灣城門道非法電油站由三合會操縱，警方調查後2名負責經營油站的男子及1名本地男顧客被捕，涉嫌「非法處理或管有未完稅汽油」；另外2名經營者也是偷渡客，同涉「非法入境」被捕。

警方提到，相關非法油站為固定，隱藏於城門水塘附近山邊，專做熟客生意，以鐵皮屋作掩飾，表面與鄉郊建築物相似。油站內有油槍、油錶、油泵等工具之外，也有一個供兩名偷渡客休息的貨櫃屋，令油站可以24小時全天侯運作。警方亦在相關鬼油站檢獲兩本數簿及4.4萬元現金，初步相信相關非法油站每月營業額可達港幣180萬元。

警方提到，不法集團利用報酬低的偷渡客作「替死鬼」，減少核心成員曝光風險，增加執法難度。涉事非法油站一百米範圍內已有民居，有數十戶村民居住。油站完全缺乏消防設備，帶來極大安全隱患，一旦起火或爆炸，極可能引起山火並波及民居，村民猶如身處「計時炸彈」威脅。警方直斥，不法集團為謀私利，罔顧公眾安全，凌駕市民性命，行為極度卑劣，予以強力譴責。警方目前調查仍在繼續，不排除更多人被捕。

鬧市停車場藏非法油站 難逃消防無人機偵查

消防處打擊非法燃油轉注特遣隊高級消防隊長楊俊華表示，一直與香港海關及警務處緊密合作，透過部門間協助與情報分享，共同制定針對性策略。本次聯合行動期間，消防處整合分析不同渠道情報，部署巡查路線及突擊行動，分別在九龍灣及筲箕灣搗破4個非法柴油加油站，並在深圳灣搗破了一宗過量儲存危險品個案，共檢獲超過1.1萬升柴油及一批加油工具。

行動中5名涉案人士（34歲至53歲）被截獲，他們涉嫌違反《消防（消除火警危險）規例》、《危險品條例》及《危險品（管制）規例》，將被檢控。消防處已檢走涉案柴油及工具，將向法庭申請充公。上述個案中，有3個是非法加油站是由貨車改裝掩飾，隱藏於鬧市露天停車場。消防處利用無人機在策略性位置俯瞰式巡邏，其間識別出可疑舉動並針對性部署，最終成功搗破。

消防處指出，這些非法加油站並未安裝應有消防設備，缺乏妥善管理。由於該露天停車場位於高架道路旁，鄰近更有眾多住宅屋苑及商業大廈，萬一洩漏、火警甚至爆炸，將造成極嚴重傷亡及財物損失。消防處對於不法分子為圖私利而罔顧公眾安全行為絕對「零容忍」，會果斷執法，絕不姑息。

海關警方消防齊呼籲 切勿光顧助長非法油站

警方呼籲駕駛者切勿再貪圖便宜，光顧並助長任何非法油站，並警告購買非法燃油屬違法行為，一經定罪會留有案底，而涉案車輛亦會被充公 。警方又強調保障市民生命安全是首要任務，不允許任何人為一己私利罔顧公共安全，會持續聯同其他政府部門積極執法，全力打擊非法加油活動。

消防處亦提醒，市民切勿光顧這類非法加油站。若懷疑有不法分子經營非法燃油轉注活動，例如發現有車輛長期停泊於路邊，且車內備有油缸、油槍、油喉及電泵等工具；或聞到強烈的汽油味；又或發現有處所頻繁有車輛停靠，甚至出現等候入油車龍，請立即舉報。在確保自身安全的情況下，市民可以拍攝照片或影片，並上載至消防處「火警危險電子投訴平台」內的「油擊舉報眼」舉報。此外，市民亦可致電 24 小時熱線 2577 9666 聯絡消防處，處方將會即時跟進。

海關則指，這次聯合行動彰顯特區政府打擊非法燃油決心，未來香港海關、消防處及警務處會繼續多管齊下，全力打擊非法燃油活動。海關提醒市民切勿光顧這些非法油站，以免留下案底、負上刑責，使用非法燃油亦可能損毀車輛，影響行車安全；從事運輸業跨境司機亦切勿參與任何走私活動，根據《進出口條例》，任何人對進口或出口未有申報的物品，一經定罪最高可被罰款港幣200萬元及監禁7年。市民可致電海關24小時熱線182 8080，舉報懷疑非法燃油活動。

海關稅收罪案調查科稅收調查第三組指揮官張業泰（中）、消防處打擊非法燃油轉注特遣隊高級消防隊長楊俊華（右）、警務處新界南總區反三合會行動組第二隊高級督察梁成杰（左）。