車cam直擊｜豐田私家車觀塘繞道狂飆 多次撞壆猛撼本田 如碰碰車「S型亂舞」

觀塘繞道今日（6日）上演一場「公路碰碰車」，一輛豐田私家車在公路上高速飛馳，其間切線撞向路邊石壆後，全車頓時彈起。私家車未有停下，反而繼續加速，撞向前方私家車車尾並橫衝直撞，在路上失控「S字型」亂舞，猶如蛇行一樣，非常誇張。有目擊事發經過的司機上載兩條車cam片段至facebook，又形容情況驚險：「聽到巨響後望後鏡，見到灰車撞咗壆後已經嚇一嚇，點知佢仲加速，好彩反應快即刻畀油走，黑車就無咁好彩」。

兩段車cam長約一分鐘，左下方顯示事發時間為今日下午2時32分左右。片中所見，一輛豐田私家車沿觀塘繞道往旺角方向行駛，駛至mega box對開時突然加速狂飆，並於機電工程署總部大樓對開切線並撞向石壆，揚起陣陣塵土，全車頓時彈起。

豐田私家車未有停下，反而繼續加速，猛撼前方的本田私家車。本田私家車被撞車尾後，即時失控打「白鴿轉」，猶如回力標。片段亦見到，當時天氣雖為陰天，但未有下雨，但豐田私家車的水撥卻被開啟。豐田私家車撞向石壆及私家車後，一直橫衝直撞，甚至在路上失控「S字型」亂舞，多次撞向路邊兩邊石壆，如「碰碰車」般，片段就此結束。

有目擊事發經過的司機上載兩條車cam片段至facebook，又形容情況驚險：「聽到巨響後望後鏡，見到灰車撞咗壆後已經嚇一嚇，點知佢仲加速，好彩反應快即刻畀油走，黑車就無咁好彩」。另有其他司機表示，涉事豐田私家車駛至觀塘繞道通往太子道東支路的行車線時再次撞壆，「片段中見到架貨車，最後都有俾佢撞到停咗喺支路路口隔離，喺撞人架私家車旁邊見到有個後生仔瞓咗喺地下，隔離有個女仔睇住佢，估佢哋兩個應該都係喺撞人架私家車度走出嚟」。

警方表示今日下午3時07分，一輛私家車沿觀塘繞道往旺角方向行駛，至聖公會聖十架小學對開時，聲稱有碎石導致跣軚，最終撞向支路防撞欄。救援人員接報到場，25歲姓冼男司機頭、腳及胸口痛，24歲姓溫女乘客則氣喘，二人由救護車送往伊利沙伯醫院救治。至於捱撞的本田私家車，其50歲姓張女司機亦受輕傷送院。

男司機倒卧地上待救。網上圖片

私家車車頭嚴重損毀。網上圖片

私家車撞向分叉路石壆，車頭嚴重損毀。讀者提供