珍惜生命｜九龍灣啟業邨男子墮樓 當場死亡
更新時間：14:58 2026-05-06 HKT
發佈時間：14:58 2026-05-06 HKT
發佈時間：14:58 2026-05-06 HKT
九龍灣啟業邨有人墮樓死亡。今日（6日）下午1時20分，啟裕樓一名男子從高處墮下，倒地不起。救護員到場，惜事主已當場死亡。
警方用帳篷遮蔽死者遺體，初步相信事主從啓裕樓高層梯間躍下死亡，正調查事件原因。
防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service
最Hit
珍惜生命│馬鞍山12歲男童墮樓 送院不治
7小時前
房協公屋2026｜公屋輪候者留意SMS！ 甲類出租屋邨正開放申請（附入息限額／資格／屋邨資料）
2026-05-05 10:55 HKT