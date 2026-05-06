珍惜生命｜佐敦酒店男住客財困割腕 妻子發現救一命
更新時間：13:30 2026-05-06 HKT
發佈時間：13:30 2026-05-06 HKT
發佈時間：13:30 2026-05-06 HKT
今日（6日）早上8時36分，佐敦吳松街92號一酒店的40歲姓許男住客，在房間內以鎅刀割腕自殺，妻子發現連忙報警求助。人員接報到場，許男陷入昏迷，由救護車送往伊利沙伯醫院治理。警方調查後相信事主受金錢問題困擾，將案件列作企圖自殺處理。
防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service
最Hit
珍惜生命│馬鞍山12歲男童墮樓 送院不治
5小時前
房協公屋2026｜公屋輪候者留意SMS！ 甲類出租屋邨正開放申請（附入息限額／資格／屋邨資料）
2026-05-05 10:55 HKT
世界桌球錦標賽︱慈父多年陪愛兒吳宜澤一步一腳印 賣自住樓赴英訓練居無窗地下室
2026-05-05 11:15 HKT