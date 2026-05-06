珍惜生命｜佐敦酒店男住客財困割腕 妻子發現救一命

今日（6日）早上8時36分，佐敦吳松街92號一酒店的40歲姓許男住客，在房間內以鎅刀割腕自殺，妻子發現連忙報警求助。人員接報到場，許男陷入昏迷，由救護車送往伊利沙伯醫院治理。警方調查後相信事主受金錢問題困擾，將案件列作企圖自殺處理。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service