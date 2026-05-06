招攬6旬長者作管倉派貨員圖避警耳目 警檢市值900萬海洛英 拘2無業漢

販毒集團選擇在人口密度較高的地區，作為毒品儲存倉，並招攬年紀較大人士作倉管，意圖轉移警方視線及調查難度。警方以情報為主導，昨日(5日)展開反毒品行動，並以「販運危險藥物」及「串謀販運危險藥物」罪拘捕2名本地男子，檢獲約15公斤的懷疑海洛英，市值約900萬元。

警方檢獲約15公斤的懷疑海洛英，市值超過900萬元。楊偉亨攝

警方毒品調查科行動組督察吳嘉煒講述案情。楊偉亨攝

毒品調查科行動組督察吳嘉煒講述案情時表示，昨(5日)早上探員在深水埗一住宅大廈截查一名形迹可疑本地男子，其後將他押返其管有單位作搜查，檢獲三包、每包約重700克，合共約重2公斤的懷疑海洛英，差不多同一時間，探員在附近屋邨拘捕另一名本地男子，在他管有的住宅單位內檢獲約重13公斤懷疑海洛英，探員以「販運危險藥物」及「串謀販運危險藥物」罪拘捕該兩名男子。

被捕男子分別姓袁及姓葉，俱為66歲，兩人均報稱無業，現時被扣查，稍後將被暫控販毒罪名，明日於西九龍裁判法院提堂。據悉，兩人收取約數萬元作報酬。毒品則供應全港市場。集團運作相信不足一個月。

警方初步調查相信，有人受販毒集團以金錢利誘被招攬為倉管及派送毒品的角色，今次案件中，留意到販毒集團選擇將毒品收藏在人口密度較高，以及在商住大廈林立的地方，以增加警方調查難度及逃避執法。警方同時留意到被捕人年紀較年長，警方必須強調，年齡並不是販毒藉口，更不是逃避法網的理由，對於任何形式、任何人士販毒行為，警方均予以零容忍態度。

警方強調，販毒為極嚴重罪行，根據香港法例，一經定罪，最高可判處罰款五百萬元及終身監禁，市民切勿要以身試法。