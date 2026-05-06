尖沙咀謀殺案│警方再拘28歲青年今提堂 累計14人被捕
更新時間：12:55 2026-05-06 HKT
發佈時間：12:55 2026-05-06 HKT
發佈時間：12:55 2026-05-06 HKT
警方前日（4日）在屯門區拘捕一名28歲男子，涉嫌與2020年10月6日一宗在尖沙咀發生的謀殺及傷人案有關，案中一名當年36歲的男子死亡。該名被捕男子已被暫控一項謀殺罪，案件將於今日（6日）下午在九龍城裁判法院提堂。
就今次案件，警方於2020年10月至2022年11月期間共拘捕12名男子及1名女子，當中8名男子已各被控告相關罪名。高等法院今日會就案件判刑。另外4名男子及1名女子，經調查後已獲無條件釋放。西九龍總區重案組繼續調查案件。
該案涉及兩批黑幫人馬「和勝和」與「14K」，在尖沙咀柯士甸道136號的一間發生爭執，和勝和「吹雞」後在酒吧內打鬥及互擲物件，造成1死3傷。有和勝和成員手持威士忌玻璃酒樽，扔向36歲男受害人麥志健額頭，受害人當場浴血倒地，頭部重創最終不治。
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