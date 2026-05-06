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珍惜生命│馬鞍山12歲男童墮樓 送院不治

突發
更新時間：08:26 2026-05-06 HKT
發佈時間：08:26 2026-05-06 HKT

馬鞍山錦鞍苑寶鞍閣，今（6日）清晨近6時，警方接獲保安報案，指一名男童倒臥在球場對開地面，昏迷不醒，救護員到場將他送院，惜經搶救後證實不治。警方經調查後，獲悉男童年僅12歲，相信他從上址一單位墮下。警方於現場有檢獲遺書。死因有待驗屍後確定。據悉，事主有情緒病紀錄。 

 防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

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