車Cam直擊｜元朗怪男搶的士長青隧道內切雙白線 逆線險撞對頭巴士

元朗周二凌晨發生離奇搶的士案件，一名43歲姓江男子在元朗朗日路近西鐵站截乘一輛市區的士，其間突然情緒激動，聲稱遭人追斬，並從後座跳到前座喝令司機落車。62歲姓陳男司機見對方行為異常，未有反抗，男子其後強行搶走的士，沿三號幹線經大欖隧道往九龍方向逃去。

據悉，涉事的士沿途左搖右擺，更不時切雙白線，如「舞龍」般行駛。網上流傳的車CAM片段顯示，當時長青隧道正實施單管雙程行車，左線往九龍方向，右線則往元朗方向，中間行車線封閉分隔來回車流。

涉事的士駛至隧道內時，一度險撞左邊石壆，其後更連切雙白線逆線行駛，對面線私家車及時避開。當駛近九龍出口時，的士已完全逆線，險與一輛雙層巴士迎頭相撞，幸巴士及時煞停。最終，的士撞向隧道口一條封閉管道的閘欄，右邊車身及車頭嚴重損毀，逆線停於路中心。

的士停下後，涉案男子並無逃走，而是呆坐司機位「等拉」。警方調查後證實，現場並無人追斬事主，相信所謂被追斬純屬虛構，不排除有人出現幻覺。據了解，涉事男子持有俗稱「白卡」的殘疾人士登記證，並只持有已過期私家車駕駛執照，未持有的士牌照。

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警方其後以涉嫌「擅自取去交通工具」、「無牌駕駛」、「無第三者保險」及「危險駕駛」等罪名拘捕該名男子，案件交由新界南總區交通意外調查隊第二隊跟進。