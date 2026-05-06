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內地五一長假結束 漁護署西貢東郊野公園執法19宗

突發
更新時間：01:51 2026-05-06 HKT
發佈時間：01:51 2026-05-06 HKT

為期五天的內地五一長假期於周二（5日）結束。漁農自然護理署表示，在長假期期間（5月1日至5日），署方於西貢東郊野公園（包括東壩及多個熱門露營地點）共錄得19宗執法個案，涉及亂拋垃圾及非法露營等違規行為。

東壩日均2,900人次到訪

根據漁護署數據，西貢東壩一帶於長假期期間人流暢旺，每日平均約有2,900人次到訪，而最高峰出現在5月1日，單日錄得5,700人次。署方表示，期間已加派人手巡邏執法，並實施臨時人流管制，同時出動無人機於破邊洲觀景台上空進行廣播及監察。署方指措施成效顯著，遊客跨越圍欄或走近危險範圍的情況大幅減少，整體秩序良好。

營地高峰千一帳篷

露營地點方面，鹹田灣、浪茄灣及西灣三個熱門營地於長假期間平均每晚共有約400個帳篷，最高峰同樣為5月1日，錄得約1,100個帳篷。署方派員日夜巡邏及駐守，宣傳露營禮儀並對違規者採取執法行動。署方表示，將參考是次及以往經驗檢討長遠管理策略，當中包括研究為營地引入預約及收費制度。

至於其他熱門景點，西貢橋咀洲每日平均有約1,400人次到訪，5月1日高峰期達3,000人次。署方聯同環保團體加強巡查浮潛位置，期間共發出約720次口頭勸喻，提醒遊客切勿干擾生態。

大嶼山水口方面，長假期期間每日平均錄得380人次，最高峰為5月1日的近1,000人次。署方與海洋公園保育基金合作進行公眾教育，於沙坪巡邏並派發宣傳單張，期間發出約140次口頭勸喻。署方強調會持續派員巡邏，提醒市民及遊客愛護海洋生物及保持良好郊遊行為。

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