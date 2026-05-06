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珍惜生命｜麗城花園女子睡房燒炭 女兒發現報警送院

突發
更新時間：01:41 2026-05-06 HKT
發佈時間：01:41 2026-05-06 HKT

荃灣麗城花園發生燒炭案。昨晚（5日）約7時54分，警方接獲一名女子報案，指其59歲孔姓母親在青山公路-荃灣段625號麗城花園一單位內懷疑燒炭。

救援人員接報趕至，發現事主倒臥在單位其中一間睡房內，旁邊放有一盆燒過的炭，消防員隨即將炭火救熄。孔女當時陷入昏迷，由救護車送往仁濟醫院搶救。

警員在案發現場檢獲遺書，經初步調查後相信事件無可疑。據了解，事主近日疑受家庭問題困擾，不排除因此產生輕生念頭。警方將案件列作「企圖自殺」處理。

 

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

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