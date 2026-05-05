尖沙咀七旬翁墮海 途人發現報警 送院搶救後不治

尖沙咀七旬翁墮海亡。今日（5日）早上11時許，警方接獲途人報案，指一名男子於尖沙咀麼地道64號對開海面載浮載沉，懷疑他墮海。消防到場將男子救起，惟他已陷昏迷，被送往伊利沙伯醫院搶救後證實死亡。警方調查後，相信事主為一名75歲姓簡老翁，於現場沒有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定。據了解，簡翁有身體病紀錄。

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