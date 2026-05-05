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尖沙咀七旬翁墮海 途人發現報警 送院搶救後不治

突發
更新時間：17:43 2026-05-05 HKT
發佈時間：17:43 2026-05-05 HKT

尖沙咀七旬翁墮海亡。今日（5日）早上11時許，警方接獲途人報案，指一名男子於尖沙咀麼地道64號對開海面載浮載沉，懷疑他墮海。消防到場將男子救起，惟他已陷昏迷，被送往伊利沙伯醫院搶救後證實死亡。警方調查後，相信事主為一名75歲姓簡老翁，於現場沒有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定。據了解，簡翁有身體病紀錄。

防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk  

 

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