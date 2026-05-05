海關連破兩宗內河船走私 檢4000萬元貨物包括藥物針劑

香港海關在4月20日及21日，分別偵破兩宗海路走私案件，在兩艘前往澳門的內河船裏，檢獲市值超過4,000萬元未列艙單貨物，包括懷疑藥劑製品、美容針劑、減肥針劑、煙草產品、受管制膨魚鰓等等。海關揭發，涉案貨物大部分都需要進出口許可，不法分子利用日常生活用品偽裝走私貨物，企圖逃避檢查，但最終難逃法網。

海關港口及海域科海域行動組高級督察黃芷欣表示，海關區域巡邏船分別在4月20日晚上約7時半，以及4月21日晚上約10時，在屯門爛角咀對開水域先後截停兩艘前往澳門的內河船。其中第一艘船沒有使用貨櫃裝貨，船艙內佈滿大量散裝貨物；第二艘船則同時散裝及用貨櫃裝載貨物。當關員登船要求提供載貨艙單時，船員只能提供簡單粗疏文件，未能顯示兩船所載貨物詳細資料。

涉案藥物針劑。海關圖片

涉案藥物針劑。海關直播截圖

其後，海關將兩船押送往屯門海關船隊基地作進一步調查，發現大量未列艙單貨物。案件由海關有組織罪案調查科跟進。海關有組織罪案調查科特別調查第一組調查主任胡雪兒續指，這批貨物最初報稱載有保健品、日常用品、衣服或鞋類，然而經點算後，發現超過100萬件懷疑藥劑製品、約9700支減肥針、約2000支美容針、超過35公斤煙草產品以及約13公斤懷疑受管制膨魚鰓。涉案藥物針劑中，超過一半包裝標示第一類毒藥成分。

海關仍在調查案件，正追查貨物來源及最終目的地，不排除更多人被捕。海關呼籲市民切勿使用來歷不明的藥物針劑。海關重申，走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物即屬違法，一經定罪最高可被判罰款200萬港元及監禁7年。市民如有任何走私活動消息，可透過24小時熱線182 8080，或專用電郵[email protected]舉報。

海關有組織罪案調查科特別調查第一組調查主任胡雪兒。

海關港口及海域科海域行動組高級督察黃芷欣。