飛驒山脈2港男被困｜日媒指兩人均被救起 22歲居日男惜已死亡

兩名香港男子在日本飛驒山脈（又稱北阿爾卑斯山脈）因惡劣天氣被困，事件在社交平台Threads流傳後引起關注。日本傳媒今日（5月5日）較早時報道，指其中一男已獲救，但另一名男子失去意識、營救困難。至下午，當地傳媒最新消息指，兩名男子均被救起，其中22歲居日男子已經死亡，至於30歲港男送院時仍有意識。

日媒早前報道，被困兩人分別為一名22歲居住東京的中國籍男子，以及一名30歲來自香港的男子，其中一名男子已在當地時間今日早上10時許被救起。至下午，日本CBC電視台最新報道，指雖然現場天氣惡劣，令搜救變得困難，但在防災直升機協助下，當地時間下午3時兩男均已獲救，其中30歲男子送院時仍有清醒，然而22歲男子則已被宣布死亡。

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