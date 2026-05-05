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真人真事緝兇實錄 警務處出版《香港重案解密》 5.8隨《頭條日報》免費派送

突發
更新時間：12:21 2026-05-05 HKT
發佈時間：12:21 2026-05-05 HKT

警務處破天荒將七宗轟動全城的重大案件的緝兇點滴結集成書—《香港重案解密》，將於本周五（8日）隨《頭條日報》免費附送，並於舊油麻地警署警察禮品廊及山頂警隊博物館同步派發。

全書首度公開當年偵緝過程鮮為人知的一面，由親身參與調查的重案組探員親述「刑偵心聲」，更加入警隊心理服務課刑事心理組專家剖析「心理解密」，從心理學角度拆解犯罪動機與刑偵人員的精神壓力，全方位還原緝兇實錄。

書中收錄七宗曾令全城震動的案件：九龍城拐嬰案、五桂山兇殺案、灣仔豪宅雙屍案、飛鵝山綁架案、女保安無屍命案、私影少女姦殺案及八鄉弒父傷母案。


據了解，警方出版此書是希望讓市民看見刑偵工作的真實面貌—既講求專業與科技，更依賴堅毅與良心。書中的「心理解密」專欄，更探討替代性創傷、群體效應與壓力管理等議題，讓市民理解刑偵工作講求跨專業支援與團隊合作，並向社會傳遞守護法治、伸張正義的正面力量。

市民可留意警隊公眾網頁（www.police.gov.hk），屆時率先一睹電子版內容。本周五正式推出，萬勿錯過。

派發地點地址：
1.) 舊油麻地警署警察禮品廊
油麻地廣東道627號

2.) 山頂警隊博物館
山頂甘道27號

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