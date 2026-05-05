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飛驒山脈2港男被困｜日媒：直升機救起1人 同伴「營救困難」

突發
更新時間：12:52 2026-05-05 HKT
發佈時間：12:52 2026-05-05 HKT

兩名香港男子在日本飛驒山脈（又稱北阿爾卑斯山脈）因惡劣天氣被困，香港入境事務處接獲相關求助。當地岐阜縣的山岳警備隊昨日（4日）曾嘗試上山營救，但因惡劣天氣被迫終止行動，直升機也無法靠近。至今早（5日）當地警方及救援隊再度上山搜救，據日本傳媒報道，兩名男子中一人已獲救，但另一人目前被判定為「營救困難」。

最新報道：飛驒山脈2港男被困｜日媒指兩人均被救起 22歲居日男惜已死亡

據日本傳媒報道，岐阜縣和長野縣警方於5日早上派出直升機，到飛驒山脈現場搜救，成功救起一人，惟目前尚未知獲救者身份。至於另一名被困男子，當局判斷認為在救援方面有困難。

事發於當地時間周日（3日）下午4時許，飛驒山脈上的「穗高岳山莊」，接獲一名22歲男子求助（據報為居住在東京的港人），表示自己和一名30歲香港男子，於奧穗高岳險峰「ジャンダルム」（Gendarme）登山期間，因遭遇不良天氣而被困。岐阜縣警方的山岳警備隊昨日曾試圖上山救援，但因惡劣天氣終止行動。至今早當地救援隊伍再出動，並派出直升機搜救。

有網民昨日就事件在社交平台Threads發帖求救，表示自己有兩名男友人，前往日本登山期間在飛驒山脈遇險，其中一人更失去知覺。網民表示，兩男在海拔3163米的險峰「ジャンダルム」沿繩下降期間受困，因滯留時間較原定計劃為長，因此現時他們已糧食短缺。另外，由於當地現時天氣惡劣，高山救援隊無法出動，這名網民憂心朋友安危，故用中日雙語發帖，呼籲如有行山客在現場附近，可盡快支援他們。網民又上載被困者坐標及照片，可見現場山峰有積雪，且被大霧籠罩能見度低。

香港入境處證實已接獲相關求助，並表示即時透過外交部駐港特派員公署及中國駐名古屋總領事館了解，並按當事人家屬意願提供適切意見及可行的協助。入境處稱會繼續與公署、總領館及當事人家屬保持緊密聯繫，積極跟進事件及按當事人家屬的意願提供可行的協助。

相關報道：日本飛驒山脈港男遇險被困 搜救隊遇惡劣天氣被迫折返 友人網上求助

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