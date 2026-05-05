屯門警區單車安全約章簽署儀式今舉行 攜手推動道路安全文化

（2026年5月4日）為提升青少年對單車安全的認知，並加強其對道路使用的責任感，香港警務處屯門警區於5月4日假南屯門官立中學舉辦「屯門區單車安全約章簽署儀式」。活動邀請參與師生了解單車安全的重點，並由校警雙方代表正式簽署《屯門區單車安全約章》，期望以具體承諾凝聚安全意識，守護每段騎行旅程。

新界北交通道路安全組警長向學生分享騎行安全要訣，並進行問答環節 。

馬總警司與陳耀明校長陪同政府部門代表及一眾嘉賓進行監誓儀式┌

馬偉卿總警司與陳耀明校長簽署單車安全約章

馬偉卿總警司頒發單車安全約章予南屯門官立中學陳耀明校長。

儀式獲屯門區撲滅罪行委員會主席鄧振強先生、南屯門官立中學校長陳耀明先生、香港交通安全隊新界北總區代表、民政事務處、運輸署等政府部門代表，以及多位區議員出席。約250名師生踴躍參與，氣氛熱烈。

活動由屯門警區指揮官馬偉卿總警司擔任主禮。馬總警司致辭時表示，單車安全教育須「從小培養」，並將是次推出的《約章》比喻為一顆「安全種子」，期望能在學生心中紮根，守護其一生。其後，新界北交通道路安全組警長進行專題講座，透過具啟發性的真實案例，向學生剖析潛在風險，並分享單車騎行的安全要訣，現場亦親自示範單車檢查要點，讓學生學以致用。

「莊嚴宣誓及《約章》簽署儀式」為是次活動的核心環節。於馬總警司、陳耀明校長及一眾嘉賓監誓下，全體師生肅立並齊聲朗讀安全承諾，宣誓聲響徹校園。隨後，馬偉卿總警司與陳耀明校長正式簽署《屯門區單車安全約章》，象徵警校雙方承諾深化合作、攜手並肩，共同守護年輕一代。出席嘉賓及區議員並向各級班代表頒發《約章》證書，將《約章》的承諾以具體形式交到學生手上，進一步強化其安全意識與自律精神。

活動尾聲，香港警務處交通部吉祥物「熊 Sir」驚喜現身，與現場學生親切互動，為儀式增添溫度與活力，亦掀起全場高潮。南屯門官立中學代表表示，是次活動既莊重又生動，讓學生更深刻理解道路安全的重要性，並明白自身在維護安全中所扮演的關鍵角色。屯門警區亦表示，警隊將繼續重視公眾安全教育，未來會透過跨部門協作，將「安全至上」的騎行文化推廣至社區每個角落。