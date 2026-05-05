元朗怪客搶的士 闖長青隧道逆線「舞龍」 聲稱現幻覺被捕

元朗發生一宗驚險的搶奪的士案件。周二（5日）凌晨 1 時 23 分，一名 43 歲男子在元朗西鐵站附近截乘一輛市區的士，行駛途中突然聲稱被人追斬，隨即強行搶奪的士駕駛權，並在隧道內逆線狂飆，最終撞欄被捕。

聲稱被斬趕司機落車 奪車闖隧道逆線行駛

事發時，該名男子在朗日路近西鐵站上車，當的士駛至 YOHO TOWN 對開時，他突然情緒大變，大叫聲稱被人追斬，並從後座跳上前座喝令司機落車。疑人接手後，駕駛的士沿三號幹線經大欖隧道往九龍方向逃竄。

有目擊者指，的士沿途切雙白線並如「舞龍」般行駛。當時長青隧道正實施單管雙程行車，的士駛至近九龍出口時，突然急切至右線逆線行駛，險與一輛對頭巴士迎頭相撞，幸巴士及時煞停避過一劫。的士最終在駛出隧道口時，撞向一條用作封閉管道的閘欄，導致右邊車身及車頭嚴重損毀，逆線停在路中心。

疑人持「白卡」呆坐待捕 被控四宗罪

消防及救援人員趕抵現場時，發現涉案男子並未逃走，而是呆坐在駕駛席、面部朝天仰望，狀似「等拉」。警方調查後證實，現場並無人追斬事主，相信所謂被追斬純屬虛構，不排除有人出現幻覺。

據了解，被捕男子持有俗稱「白卡」的殘疾人士登記證，且僅持有過期的私家車駕駛執照，並無的士牌照。警方最終以涉嫌下列罪名將其拘捕：

「擅自取去交通工具」（偷車）

「無牌駕駛」

「無第三者保險」

「危險駕駛」

事件中無人受傷，被搶的士司機事後由警員陪同錄取口供。受意外影響，長青隧道來回交通一度嚴重擠塞。