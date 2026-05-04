彩福邨11歲女遭父關門夾裂指骨 母報警求助

九龍灣彩福邨一名11歲女童於寓所內，近日疑因手執廁所門邊借力站起時，父親突然關門，導致她左手兩指骨裂。據悉，涉案家庭父母近日頻傳爭執，女童母親經考慮後，於今日（5月4日）下午決定報案求助。目前警方已介入調查，由秀茂坪警區刑事調查隊跟進。

消息指，案中一對夫婦育有兩名7歲及11歲女兒，居住九龍灣彩福邨彩和樓，近日經常爭執。上周六（5月2日）傍晚6時許，涉案父親返抵住所，準備進入廁所梳洗。與此同時，長女剛好看見廁所門外地下有一顆汽球，因而跪下拾起，其後手執廁所門邊試圖借力站起。豈料父親突然關廁所門，長女趕不及縮手，導致手指被夾傷。

涉案父親事後未有報案，母親得知事件後，經考慮至今日下午4時許報警求助。長女其後被帶往聯合醫院治療，經診斷相信她左手中指及無名指骨裂。目前案件暫被列為「襲擊致造成身體傷害」，由秀茂坪警區刑事調查隊第二隊跟進，追查涉案父親下落。