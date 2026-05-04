Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

彩福邨11歲女遭父關門夾裂指骨 母報警求助

突發
更新時間：22:49 2026-05-04 HKT
發佈時間：22:49 2026-05-04 HKT

九龍灣彩福邨一名11歲女童於寓所內，近日疑因手執廁所門邊借力站起時，父親突然關門，導致她左手兩指骨裂。據悉，涉案家庭父母近日頻傳爭執，女童母親經考慮後，於今日（5月4日）下午決定報案求助。目前警方已介入調查，由秀茂坪警區刑事調查隊跟進。

消息指，案中一對夫婦育有兩名7歲及11歲女兒，居住九龍灣彩福邨彩和樓，近日經常爭執。上周六（5月2日）傍晚6時許，涉案父親返抵住所，準備進入廁所梳洗。與此同時，長女剛好看見廁所門外地下有一顆汽球，因而跪下拾起，其後手執廁所門邊試圖借力站起。豈料父親突然關廁所門，長女趕不及縮手，導致手指被夾傷。

涉案父親事後未有報案，母親得知事件後，經考慮至今日下午4時許報警求助。長女其後被帶往聯合醫院治療，經診斷相信她左手中指及無名指骨裂。目前案件暫被列為「襲擊致造成身體傷害」，由秀茂坪警區刑事調查隊第二隊跟進，追查涉案父親下落。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
六合彩2.28億金多寶｜$10電腦飛中三獎請飲茶成枱點心 網民憶舊事：同事中$200萬辭職後 有驚人後續｜Juicy叮
六合彩2.28億金多寶｜$10電腦飛中三獎請飲茶成枱點心 網民憶舊事：同事中$200萬辭職後 有驚人後續｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
佘詩曼罕被網民批評：好肉酸 索爆長腿驚變「O字腳」 睇草蜢演唱會與女星擁抱晒交情
佘詩曼罕被網民批評：好肉酸 索爆長腿驚變「O字腳」 睇草蜢演唱會與女星擁抱晒交情
影視圈
4小時前
土瓜灣樂民新村八旬夫婦倒斃單位 死因待查
土瓜灣樂民新村八旬夫婦倒斃單位 死因待查
突發
4小時前
佳宝超市8折優惠再臨！慶祝母親節一連8日全線掃平貨 蔬果/肉類海鮮/米油醬醋勁減
佳宝超市8折優惠再臨！慶祝母親節一連8日全線掃平貨 蔬果/肉類海鮮/米油醬醋勁減
飲食
10小時前
鄭俊弘宣布離巢TVB 參加《星夢》曾爆紅 戀何雁詩陷偷食風波 婚後育罕見病子
01:15
鄭俊弘宣布離巢TVB 參加《星夢》曾爆紅 戀何雁詩陷偷食風波 婚後育罕見病子
影視圈
4小時前
香港6大免費室內緩跑徑！無需預約+有冷氣 設專業膠地/淋浴設施 附地址/交通/開放時間
香港6大免費室內緩跑徑！無需預約+有冷氣 設專業膠地/淋浴設施 附地址/交通/開放時間
生活百科
6小時前
涉分手後公開親密照並勒索人夫260萬 情婦被裁6罪成 還押5.28判刑
涉分手後公開親密照並勒索人夫260萬 情婦被裁6罪成 還押5.28判刑
社會
12小時前
稻香旗下中菜館3道小菜套餐！$168起歎沙薑雞/桶蠔/梅菜扣肉 星期一至日5pm起供應
稻香旗下中菜館3道小菜套餐！$168起歎沙薑雞/桶蠔/梅菜扣肉 星期一至日5pm起供應
飲食
6小時前
長者自助餐優惠2026｜20大星級酒店Buffet推介 $190起任食雪花蟹腳/生蠔/龍蝦/乳豬
長者自助餐優惠2026｜20大星級酒店Buffet推介 $190起任食雪花蟹腳/生蠔/龍蝦/乳豬
飲食
7小時前
灣仔酒店女子墮樓亡 砸中女途人受傷
01:15
灣仔酒店美籍婦墮樓亡 大堂女住客被砸中昏迷送院 玻璃碎另傷6人
突發
5小時前